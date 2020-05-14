Дефицит тестов, лекарств и врачей: Минздрав Дагестана проверят из-за тяжелой ситуации с коронавирусом

Росздавнадзор проведёт проверку в Минздраве Дагестана после того, как в республике выявлены серьёзные проблемы с организацией помощи больным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе сложилась острая и тяжёлая ситуация: Дагестан попал в пятёрку лидеров по количеству заражений COVID-19 в стране. Многие жители пренебрегали самоизоляцией и не верили в существование болезни, что способствовало её быстрому и бесконтрольному распространению.

По результатам проверки, проведённой 7 и 8 мая специалистами Росздравнадзора и экспертами федерального Минздрава оказалось, что региональное Министерство здравоохранения оказалось не готово к вспышке заболеваемости. Главная выявленная проблема — острый недостаток тестов и лабораторных мощностей для их проведения. Таким образом задача выявления всех заражённых усложнилась в разы.

Домашний госпиталь в Дагестане: капельницы на шторах, швабрах и пылесосе.Видео: соцсети

Кроме того, плохо организована работа больниц, перепрофилированных для лечения от коронавируса. Медикам банально не хватает препаратов и средств индивидуальной защиты для работе в «красной зоне». Заражённым приходится подолгу ждать результатов томографии лёгких, очень важной при заболевании пневмонией, а также результатов тестов на COVID-19.

Кроме того, не налажена система медицинского ухода и наблюдения за пациентами с лёгкой формой заболевания. Не хватает врачей для обхода и проверки больных. Людям приходилось заниматься самолечением. Добросердечные дагестанцы создают домашние госпитали, где в условиях антисанитарии людям ставят необходимые капельницы и проводят лечение односельчане. Один из таких пунктов вызвал серьёзный резонанс после публикации потрясшего многих видео в соцсетях. По словам очевидцев, некоторым больным, чувствующим ухудшения, приходится самим лечиться и бороться с вирусом.

Напомним, что министр Михаил Мурашко отметил, что федеральное министерство занимается решением дагестанской проблемы. Ситуация взята на его личный контроль, регион начал получать необходимые для лечения препараты и средства индивидуальной защиты. Министр надеется, что в ближайшее время проблема будет решена.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Капельницы на шторах и швабрах, пациенты на полу: домашний коронавирусный госпиталь засняли в Дагестане

Капельницы, висящие на швабрах и закреплённые на ручке пылесоса. Больные, лежащие на полу из-за нехватки кроватей. Так пытаются спастись от коронавируса в Дагестане. Жители, осознав угрозу, демонстрируют завидную взаимопомощь: кто может — покупает лекарства, делится ими с односельчанами. А те, у кого дом попросторнее, организует небольшие полевые госпитали (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт и впал в кому из-за коронавируса

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в критическом состоянии из-за коронавируса. Известный тренер Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт и впал в кому. Об этом сообщают инсайдеры в кругу друзей семьи (подробности).