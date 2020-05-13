Капельницы на шторах и швабрах, пациенты на полу: домашний коронавирусный госпиталь засняли в Дагестане

Капельницы, висящие на швабрах и закреплённые на ручке пылесоса. Больные, лежащие на полу из-за нехватки кроватей. Так пытаются спастись от коронавируса в Дагестане. Жители, осознав угрозу, демонстрируют завидную взаимопомощь: кто может — покупает лекарства, делится ими с односельчанами. А те, у кого дом попросторнее, организует небольшие полевые госпитали.

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— У нас, к сожалению, нет никакой информации о том, где снято это видео, — объяснили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава республики. — Но можно предположить, что это больные коронавирусом в лёгкой форме. Согласно инструкциям Минздрава России, им прописывают амбулаторное лечение на дому. Процесс контролируют врачи, и в случае ухудшений больных переводят в стационар. К сожалению, сейчас у нас нет возможности госпитализировать всех, больницы переполнены теми, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Домашний госпиталь в Дагестане: капельницы на шторах, швабрах и пылесосе.Видео: соцсети

По словам очевидцев, видео снято в одном из дагестанских сёл. Жители пришли на достаточно скромно организованные похороны. Людей было сравнительно немного, не больше 20 человек. Но среди приглашённых оказался заражённый COVID-19. И почти все гости слегли с коронавирусом.

К счастью, медикаментов им пока хватает, но назначенные процедуры приходится проводить буквально «на коленке». К больным приходит женщина, умеющая ставить капельницы с препаратами. Вешают их куда попало, хоть бы и на швабру. Главное — результат. Главное, чтобы никого не пришлось перевозить на вертолёте санавиации в Махачкалу.

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане вызывает серьёзные опасения у федерального Минздрава. После введения режима самоизоляции, большая часть жителей игнорировала требования. Кто-то считал коронавирус выдумкой, кто-то просто не придавал значения угрозе. Жители продолжали пышно праздновать свадьбы, собираться целыми сёлами на похороны и ходить на торжественные пятничные молитвы в мечеть.

Результатом стало бесконтрольное распространение вируса. На утро 13 мая коронавирус диагностировали к 2997 дагестанцев. 26 человек скончались. При этом от вирусной пневмонии за последнее время умер 481 человек. По официальной информации, эти смерти никак не связаны с COVID-19.

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