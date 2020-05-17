2020-05-17T13:25:50+03:00
Спорт

У отца и тренера Хабиба Нурмагомедова поражены 75 процентов легких

Амбулманап недавно вышел из комы, но говорить еще не начал
Антон ШАПОВАЛОВ
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Абдулманап НурмагомедовАбдулманап НурмагомедовФото: СОЦСЕТИ
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Друг Нурмагомедовых рассказал о самочувствии главы семьи и тренера Хабиба - Амбулманапа Нурмагомедова. Мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии, он перенес инсульт. Врачи говорят, что 75 процентов легких бывшего спортсмена поражены.

Напомним, 25 апреля Нурмагомедов-старший попал в дагестанскую больницу с пневмонией. Через несколько дней на спецборте его перевезли в московскую клинику. Источники сообщали, что такое решение приняли из-за ухудшения здоровья тренера: врачи ошиблись с лечением. Но и сам Абдулманап о здоровье не заботился - в больничной палате он занимался зарядкой - хотя медики просили спортсмена воздержаться от физических нагрузок.

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Кроме того, пациент отказывался пройти тест на коронавирус.

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- Он до сих пор лежит в московской больнице. У него 75% лёгких поражено, он перенёс инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Он не может разговаривать, состояние тяжёлое. Все надеемся на его выздоровление, - цитирует "RT" спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.

Весь бойцовский мир поддержал отца Хабиба. Так, например, скорейшего выздоровления Абдулманапу пожелал один из злейших противников его сына Конор Макгрегор. А Тони Фергюсон написал, что его радуют новости об улучшении состояния отца чемпиона UFC в легком весе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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