Более 40 врачей Дагестана погибли от коронавируса или пневмонии

Больше сорока врачей Дагестана скончались от пневмонии и коронавирусной инфекции. Ситуация по болезням в республике более пугающая, чем может показаться: количество инфицированных больше 13 тысяч человек. Об этом сообщил Джамалудин Гаджиибрагимов, глава Министерства здравоохранения Дагестана, в ходе интервью с блогером Русланом Курбановым.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

Он пояснил, что число зараженных COVID-19 и пациентов с пневмонией в регионе считают по отдельности, так как нет лабораторных данных о подтверждении болезни. Тем не менее, лечение и тех и других мало чем отличается, им назначают лекарства по одним и тем же протоколам. Поэтому разницы в терапии нет.

- Изначально исследованиями по подтвержденным случаям занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора, - сказал Гаджиибрагимов.

"Мы на грани". Интервью с министром здравоохранения Дагестана.Эксклюзивное интервью В эфире глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов

По подсчетам министра, в Дагестане выявили 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. В больнице лечат больше семи тысяч человек, от пневмонии умерли 657 пациентов.

Согласно официальной статистике оперативного штаба на 16 мая, в Дагестане зафиксировали 3280 случаев заражения коронавирусом. 1570 человек выздоровели, 27 - скончались. Республика находится на пятом месте - после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

ПО ТЕМЕ

Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах и аптеках в период самоизоляции

Организация помогает малоимущим дагестанцам, оплачивая их долги в продуктовых магазинах и аптеках. Таким образом духовная организация подаёт пример поведения в священный месяц Рамадан (подробности)