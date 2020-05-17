2020-05-17T10:34:52+03:00
Общество

Более 40 врачей Дагестана погибли от коронавируса или пневмонии

По словам министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова, больных в регионе больше 13 тысяч
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Больше сорока врачей Дагестана скончались от пневмонии и коронавирусной инфекции. Ситуация по болезням в республике более пугающая, чем может показаться: количество инфицированных больше 13 тысяч человек. Об этом сообщил Джамалудин Гаджиибрагимов, глава Министерства здравоохранения Дагестана, в ходе интервью с блогером Русланом Курбановым.

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Он пояснил, что число зараженных COVID-19 и пациентов с пневмонией в регионе считают по отдельности, так как нет лабораторных данных о подтверждении болезни. Тем не менее, лечение и тех и других мало чем отличается, им назначают лекарства по одним и тем же протоколам. Поэтому разницы в терапии нет.

- Изначально исследованиями по подтвержденным случаям занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора, - сказал Гаджиибрагимов.

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По подсчетам министра, в Дагестане выявили 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. В больнице лечат больше семи тысяч человек, от пневмонии умерли 657 пациентов.

Согласно официальной статистике оперативного штаба на 16 мая, в Дагестане зафиксировали 3280 случаев заражения коронавирусом. 1570 человек выздоровели, 27 - скончались. Республика находится на пятом месте - после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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