2020-05-19T13:30:53+03:00
Общество

Ураза-Байрам 2020 в Дагестане: какого числа начинается и какого заканчивается

Все подробности празднования Ураза-Байрама во время пандемии
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Празднование Ураза-БайрамаПразднование Ураза-БайрамаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ураза-Байрам — тюркский вариант исламского праздника Ид-аль-Фитр. Это праздник окончания великого поста во имя Всевышнего Аллаха, праздник разговения. Его отмечают на всём Северном Кавказе и особенно — в Дагестане.

Ураза-Байрам венчает месяц великого поста Рамадан. В отличие от христианских традиций, в исламе пост в принципе запрещает есть и предаваться плотским утехам. Не следует даже думать об этом. День начинается ещё до рассвета, когда верующие просыпаются и приступают к молитвам. После восхода солнца в силу вступают все запреты. И лишь поздним вечером наступает ифтар — время, когда верующий мусульманин может немного подкрепиться. При этом еду, традиционно, выбирают простую и постную — орехи, финики, вода.

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам перед Ураза-Байрамом.

В 2020 году священный Рамадан начался 23 апреля и продлится до 23 мая. Вечером последнего дня и начинается торжество разговления — Ураза-Байрам. Готовится к нему начинают с вечера предыдущего дня: дом полностью убирается, раздаётся милостыня деньгами или продуктами — садака. Перед праздником любой правоверный совершает полное омовение, надевает свои лучшие одежды и идёт праздновать.

По традиции, в этот день мусульмане навещают родных и близких, чтобы провести светлый праздник вместе. Однако в период пандемии от этой традиции советуют отказаться даже мусульманские богословы. В своём обращении к дагестанцам об этом просил и один из самых авторитетных людей в республике — Хабиб Нурмагомедов.

В 2020 году Ураза-Байрам лучше провести дома, с самыми близкими людьми в молитвах, прося Аллаха отвести беду и болезни от всех праведных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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