«20 родственников лежали в реанимации, многие умерли»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о коронавирусе в Дагестане

18 Май 2020 2020-05-19T00:08:24+03:00

Чемпион UFC обратился к жителям республики с просьбой быть сдержанными и оставаться дома, несмотря на приближающиеся праздники [видео]

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Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелейшей ситуации с распространением коронавируса в Дагестане. По словам чемпиона, 20 человек из его ближайшей родни, в основном пожилые люди, уже побывали в реанимации из-за COVID-19. Многие из них скончались.

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— Я помню, когда всё это начиналось, два месяца назад, многие не верили. Люди придумывали, что это кому-то нужно. Но кому это нужно, когда болеют одинаково и уборщики, и министры, и депутаты? Я не знаю, кому это может быть выгодно. Но я знаю, что мы должны объединиться, чтобы победить болезнь, — заявил Нурмагомедов в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам перед Ураза-Байрамом.

Спортсмен отметил, что через несколько дней в республике будут отмечать окончание священного месяца Рамадан — великий праздник Ураза-Байрам. Однако, несмотря на традиции, нужно оставаться дома.

— В этот день мы привыкли ходить в гости, принимать гостей, отмечать пышно. Мы привыкли ходить утром в мечети и совершать праздничный намаз. Но богословы и учёные говорят нам: оставайтесь дома! Молитесь дома, ради этого ничего не нужно. Пожалуйста, не ходите в гости и не принимайте гостей. Если молодые могут перенести эту болезнь, то старики умирают. У меня 20 родственников, это только ближайших родственников, лежали в реанимации. Многих из них уже нет. Мы должны беречь своих стариков, должны соблюдать требования врачей и самоизоляцию, — заявил Нурмагомедов.

Напомним, что в Дагестане от коронавируса скончались 29 человек. Ещё порядка 700 пациентов умерли от вирусной пневмонии. В больницах с этим диагнозом сейчас находится более 13 тысяч человек. Президент Владимир Путин провёл совещание с руководством и общественностью Дагестана по этому вопросу. Федеральные власти помогут республике сдержать вспышку эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU