Причина смерти Абдулманапа Нурмагомедова: отец Хабиба перенес инсульт

Причина смерти Абдулманапа Нурмагомедова: прославленный тренер скончался от инсульта. Из комы он так и не вышел. Об этом корреспонденту "КП - Северный Кавказ" сообщил друг покойного и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

- До сих пор он лежал в коме. Врачи старались. Но они ничего не смогли сделать - произошел инсульт, - сказал Рабаданов. - Слишком поздно.

Друг семьи назвал причину смерти Абдулманапа Нурмагомедова 00:00 00:00

Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусом в апреле. Сначала мужчина лечился в Дагестане и не придавал значения своему состоянию: занимался физкультурой в палате, отказывался сдавать анализы на COVID-19. Позже, когда начались осложнения, его перевезли в Москву. Там подтвердилось, что он инфицирован. Во время лечения у Абдулманапа возобновились проблемы с сердцем. Несколько раз его вводили в искусственную кому. За его жизнь боролись лучшие специалисты, говорил Хабиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

С коронавирусом тренер справился.

- Его положение до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия: почки, сердце. Насчет вируса уже можно не переживать, - сообщал Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Спортсмен давал оптимистичные прогнозы. Говорил, что отец узнает его. Однако 3 июля Абдулманап скончался. О смерти сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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