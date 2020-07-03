2020-07-03T16:55:51+03:00
Общество

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова: "Он будет покоиться рядом с отцом"

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в закрытом формате
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Абдулманап НурмагомдедовАбдулманап НурмагомдедовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Похороны Абдулманапа Нурмагомедова: великого тренера погребут рядом с отцом в селе Кироваул. Церемония пройдет в закрытом формате, рассказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ" дядя Хабиба Нурмагомедова - Нурмагомед Нурмагомедов.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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- Абдулманапа похоронят в ауле рядом с отцом. Это будет закрытое мероприятие. Только родственники. В том числе и я, - рассказал он.

О дате похорон и числе приглашенных пока ничего не известно.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу. С апреля тренер боролся с коронавирусом, который дал осложнения на сердце и почки. Несколько раз отца Хабиба вводили в искусственную кому. К началу июня стало известно, что пациент поборол COVID-19. Однако прославленного тренера сразил очередной инсульт.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

- Мы с ним дружили 22 года, - вспоминает товарища комментатор Рамазан Рабаданов. - Ночью мы закрывались у меня на студии. Варили картошку с сыром, кушали и готовили добрые слова для будущих чемпионов. Записывали на видео, я его монтировал. И так до утра. Мы с ним ездили по городам России с его чемпионами. Он был удивительно добрым человеком. Когда были трудные ситуации, его звали, чтобы помирить поссорившихся. Всегда он находил мудрое решение. Какое бы решение ни принял - все ему верили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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