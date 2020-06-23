2020-06-23T09:45:40+03:00
Спорт

У отца и тренера Нурмагомедова проблемы с почками из-за COVID-19

Коронавирус Абдулманапу уже не угрожает
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Абдулманап НурмагомедовАбдулманап НурмагомедовФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Хабиб Нурмагомедов рассказал последние новости о состоянии отца. С его слов, он ходит к нему каждый день на 30-минутные свидания. Об этом боец рассказал в интервью Первому каналу.

- Его положение до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия: почки, сердце. Насчет вируса уже можно не переживать, - сказал Нурмагомедов.

Хабиб уверяет, что его отец еще долго будет лечиться. К тому же впереди долгий курс реабилитации. Однако к Абдулманапу уже прикрепили лучших врачей, в которых чемпион смешанных единоборств более чем уверен.

Во время встреч больной узнает сына, но сказать ничего не может из-за аппаратов. Поэтому общение пока что выходит односторонним.

- Я беру его за руку, спрашиваю: "Отец, ты меня узнаешь?" Он кивает, - говорит Нурмагомедов. - Я готовлюсь, тренируюсь каждый день, так как я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме. Отцу точно не понравилось бы, что из-за него я пропускаю тренировки. В этом я уверен. Тренировки помогают мне снять стресс.

Махачев - о состоянии отца Хабиба.Видео: соцсети

Осенью Хабиб вернется в большой спорт.

Лечение Нурмагомедова-старшего началось в конце апреля. Неделю отец и тренер бойца лежал в дагестанской больнице, но из-за ошибок врачей и халатности самого больного его состояние ухудшилось. Мужчину экстренно перевезли в Москву. Ранее сообщалось, что болезнь дала осложнения на сердце. Пациента приходилось вводить в кому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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