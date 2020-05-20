Менеджер Нурмагомедова: «Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдел-Азиз рассказал, что в связи с тяжёлым состоянием отца спортсмен обратился к президенту России Владимиру Путину. Он, в свою очередь, пообещал, что легендарный тренер получит лучшее лечение.

— Могу подтвердить, что отец Хабиба находится в медицинской коме, — рассказал менеджер в беседе с корреспондентом ESPN. — Из-за его состояния мой подопечный несколько дней был на связи с президентом России. Владимир Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение.

Хабиб Нурмагомедов об операции на сердце и состоянии отца.

Напомним, что 57-летний тренер находится в тяжёлом состоянии. Из-за коронавируса и развившейся на его фоне пневмонии у него повреждено 75% лёгких. Кроме того, болезнь дала осложнения на сердце. 3 мая у Абдулманапа Нурмагомедова случился инсульт, медикам пришлось провести срочную операцию.

По последним сведениям, тренер до сих пор находится в коме, подключённый к аппарату ЭКМО, искусственно орошающему кислородом лёгкие. Дышать сам, к сожалению, Нурмагомедов-старший пока не может.

khabib_nurmagomedov Абдулманап Нурмагомедов - легендарный тренер, воспитавший не одно поколение чемпионов в бойцовских видах спорта

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