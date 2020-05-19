2020-05-19T19:03:51+03:00
Спорт

«Он очень тяжёлый, на грани»: отец Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому

Врачам вновь пришлось подключить тренера к аппарату ЭКМО
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб и его отец, легендарный тренер Абдулманап НурмагомедовХабиб и его отец, легендарный тренер Абдулманап НурмагомедовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Состояние отца Хабиба Нурмагомедова снова ухудшилось. Легендарный тренер не может дышать, медикам вновь пришлось подключить его к аппарату ЭКМО. Информацию подтверждают инсайдеры, близкие к семье известного спортсмена.

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— Он очень тяжёлый, буквально на грани. Снова ухудшение, снова кома. Острая дыхательная недостаточность. Врачам пришлось снова подключить его к аппарату ЭКМО. Мы продолжаем молиться за его здоровье, — сообщил инсайдер.

Напомним, накануне новости о тяжёлом состоянии отца подтвердил сам Хабиб Нурмагомедов. По словам спортсмена, год назад Абдулманапу Магомедовичу делали операцию на сердце. И коронавирус дал серьёзные осложнения, связанные именно с сердцем. Точнее — инсульт, случившийся 3 мая.

Хабиб Нурмагомедов об операции на сердце и состоянии отца.

Семь дней знаменитый тренер провёл в коме. С 10 мая в его состоянии прослеживалась положительная динамика, несмотря на поражение 75% лёгочной ткани. Однако теперь состояние Нурмагомедова-старшего вновь ухудшилось.

Напомним, что в конце апреля у знаменитого тренера появились признаки пневмонии. Он старался не обращать на них внимания и не желал обращаться в больницу. Однако болезнь прогрессировала, и Нурмагомедова-старшего госпитализировали. Несмотря на прописанный постельный режим, он старался заниматься зарядкой даже в больнице. Однако на этот раз спорт не помог — состояние начало ухудшаться.

2 мая благодаря Хабибу был организован частный рейс в Москву, где Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из лучших клиник. Там тренеру наконец-то сделали тест на COIVD-19, от которого он долго отказывался. Результат оказался положительным. А уже 3 числа у известного тренера случился инсульт. Медикам пришлось делать срочное шунтирование. Жизнь Абдулманапа Магомедовича спасли, но его состояние остаётся крайне тяжёлым.

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Абдулманап Нурмагомедов легендарный тренер, воспитавший не одно поколение чемпионов в бойцовских видах спорта
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ» (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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