Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова открыл глаза после комы и пневмонии

Менеджер Нурмагомедова - Али Абдель-Азиз - рассказал о состоянии отца и тренера Хабиба на 10 июня. Представитель спортсмена сообщил американскому телеканалу ESPN о положительной динамике - больной вышел из комы и уже реагирует на людей.

- Хабиб силен, его семья сильна, а его отец очень силен. Он поправляется. Он открыл глаза, немного отвечает - это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что он будет лучше, но в конце концов, все зависит от его здоровья, прогрессирует ли он или нет Но он прогрессирует, и мы очень рады этому, - сказал Абдель-Азиз.

Менеджер также сказал, что Абдулманап смог поговорить с сыном. И даже улыбнулся во время общения.

- Я думаю, что больной отец мотивировал Хабиба, - говорит Абдуль-Азиз. - Он тренируется каждый день по два раза. Уже в лагере. Он настоящий мастер смешанных единоборств.

Махачев - о состоянии отца Хабиба.Видео: соцсети

Напомним, в конце апреля стало известно о заболевании Абдулманапа Нурмагомедова. Несколько дней он лежал в больнице Дагестана, но потом его экстренно перевезли в Москву. Там выяснилось, что пневмония поразила 75 процентов легких бывшего спортсмена. Болезнь также ударила в сердце, и хирурги провели срочную операцию.

Сейчас Абдулманап подключен к аппарату ЭКМО. Ситуация на контроле у Владимира Путина.

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