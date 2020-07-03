2020-07-03T19:48:20+03:00
Общество

Близкие Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать на его похороны

Друзья и родственники выпустили видеообращение
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Абдулманап НурмагомедовАбдулманап НурмагомедовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Люди из близкого окружения Абдулманапа Нурмагомедова попросили воздержаться от посещения его похорон. Сейчас соболезнования безопаснее выражать по телефону, объяснились мужчины.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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- Хочу попросить всех, кто хочет приехать на похороны, воздержаться от этого, - сказал дядя Хабиба - Нурмагомед Нурмагомедов. - Хочу, чтобы они связались с нами по телефону. Я не хочу, чтобы это пневмония дальше распространялась. Вы знаете, к каким трагедиям приводит болезнь.

Близкие Абдулманапа - к желающим посетить похороны.Видео: соцсети

Новость о смерти Абдулманапа появилась в пятницу. Отец и тренер Хабиба с апреля боролся с коронавирусом. Из-за того, что мужчина затянул с лечением и наотрез отказывался от тестирования на COVID-19, болезнь запустили. В экстренном порядке его госпитализировали в Москву.

К июню больного спасли от коронавируса, но продолжали лечить от осложнений, которые коснулись сердца и почек. Пациента даже вводили в искусственную кому. Абдулманап пережил первый инсульт, но скончался от второго. Причину смерти огласил его друг, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

Друг семьи назвал причину смерти Абдулманапа Нурмагомедова

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Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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Он мечтал встретить свою старость на берегу моря, трепетно передавая все свои знания и житейскую мудрость маленьким внукам. Но трогательной, романтической мечте Абдулманапа Нурмагомедова не суждено было сбыться — легендарный тренер скончался 3 июля. Ему было 57 лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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