Близкие Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать на его похороны

Люди из близкого окружения Абдулманапа Нурмагомедова попросили воздержаться от посещения его похорон. Сейчас соболезнования безопаснее выражать по телефону, объяснились мужчины.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

- Хочу попросить всех, кто хочет приехать на похороны, воздержаться от этого, - сказал дядя Хабиба - Нурмагомед Нурмагомедов. - Хочу, чтобы они связались с нами по телефону. Я не хочу, чтобы это пневмония дальше распространялась. Вы знаете, к каким трагедиям приводит болезнь.

Близкие Абдулманапа - к желающим посетить похороны.Видео: соцсети

Новость о смерти Абдулманапа появилась в пятницу. Отец и тренер Хабиба с апреля боролся с коронавирусом. Из-за того, что мужчина затянул с лечением и наотрез отказывался от тестирования на COVID-19, болезнь запустили. В экстренном порядке его госпитализировали в Москву.

К июню больного спасли от коронавируса, но продолжали лечить от осложнений, которые коснулись сердца и почек. Пациента даже вводили в искусственную кому. Абдулманап пережил первый инсульт, но скончался от второго. Причину смерти огласил его друг, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

Друг семьи назвал причину смерти Абдулманапа Нурмагомедова 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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