Биография Абдулманапа Нурмагомедова: «Я хотел бы встретить старость с внуками, на берегу моря"

Он мечтал встретить свою старость на берегу моря, трепетно передавая все свои знания и житейскую мудрость маленьким внукам. Но трогательной, романтической мечте Абдулманапа Нурмагомедова не суждено было сбыться — легендарный тренер скончался 3 июля. Ему было 57 лет.

Отец Хабиба Нурмагомедова родился в 1962 году в маленьком горном селе Сильди Цумадинского района Дагестана. Правда, на родине он долго не задержался, переехав в Кироваул — село, которое он считал своим родным, своим домом. Здесь он прожил большую часть жизни и здесь же пройдет церемония похорон легендарного тренера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

СЛИШКОМ УМНЫЙ СПОРТСМЕН

Абдулманап Нурмагомедов, как и большинство дагестанских мальчишек, обожал спорт во всех проявлениях. Увлечение боевыми единоборствами началось в секции по вольной борьбе. Способный ученик успел даже получить звание мастера спорта. в 18 лет Абдулманап Магомедович пошел в армию, где встретил свою настоящую страсть — дзюдо и самбо. Удивительно способный ученик, он идеально понимал техническую сторону единоборств и схватывал указания тренеров налету.

Продолжать спортивную карьеру Нурмагомедов-старший поехал в Украину. Под руководством заслуженного тренера СССР Петра Бурития, а потом и известного чемпиона по дзюдо Владимира Невзорова аварский парнишка оттачивал приемы и рос, как спортсмен. Результаты не заставили себя долго ждать. Вскоре Абдулманап поднял над головой кубки чемпионатов Украины по боевому самбо и дзюдо.

Абдулманап Нурмагомедов сам был далеко не последним спортсменом, завоевав титул чемпиона Украины по боевому самбо и борьбеФото: Из личного архива

ПРОДАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ КОРОВУ

Но травмы помешали спортсмену продолжить карьеру на ещё более высоком уровне. Нурмагомедов-старший был вынужден вернуться в Дагестан и посвятить всё свое время хозяйству.

Но разведение крупного рогатого скота не было пределом мечтаний амбициозного аварца. Мужчина решил, что будет тренировать молодых людей, прокладывая им путь на вершину, которую ему так и не удалось покорить. В 80-х годах Абдулманап Магомедович решился на рискованнейший шаг: расстаться с хозяйством ради своей мечты.

— Когда я нашел этот спортзал, он был с разбитыми окнами, никому не нужный. Всё своё хозяйство я сдал на приёмный пункт. Коровы, быки. За эти деньги я начал белить, менять стёкла, развесил сеткой и внутри начал ремонт. Кто-то посчитал меня сумасшедшим, — рассказывал легендарный тренер в одном из интервью.

Абдулманап Нурмагомедов был невероятно строгим, но справедливым тренеромФото: Из личного архива

СТРОГОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ, ГУСИ И МЕДВЕДИ

Шаг за шагом, мужчина выстраивал свой уникальный подход к молодым людям. Его лозунгом была фраза «Воспитание, образование, спорт» — эти три компонента он считал главным залогом формирования здоровой, сильной личности. И всегда старался воспитывать своих учеников в строгости, честности и самоотверженности.

В 1990 году у Абдулманапа появилось два ученика — самый первый и самый великий. С двух лет в обустроенный отцом зал стал наведываться маленький сын Хабиб, пытаться смешно копировать спорстменов и бороться. В это время отец тренировал своего первого чемпиона — младшего брата Нурмагомеда. Спустя два года, в 1992 году, он выиграл мировое первенство. Это была первая среди множества десятков медалей, завоеванных учениками великого наставника.

Абдулманап Нурмагомедов невероятно строг и абсолютно справедлив в общении с учениками. Он не давал поблажек даже собственному сыну, считая, что трудности позволяют воспитать бойцовские качества. Так, в пять лет он заставил Хабиба сражаться с большим гусем, в девять — с медведем. Тренировки в зале утром и вечером, пробежки по высокогорью, и множество других испытаний — все это было нормой для учеников великого дагестанца.

— Так же будет со всеми. В два года я посажу внука на коня и пущу в поле. Пусть учится. А когда подрастет и придет в зал, буду еще более строгим. В строю все равны. Никаких поблажек. Там я уже не дедушка, там я заслуженный тренер, которого нужно внимательно слушать. Нет — пару раз за ухо и потом за дверь. И он первый будет наказан для примера, — размышлял Абдулманап Нурмагомедов.

Самым известным учеником легендарного тренера стал его сынФото: Из личного архива

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Справедливость и добропорядочность Нурмагомедов-старший считал стержневыми человеческими чертами. Тренер был настолько непреклонен, что никогда не подсказывал даже собственному сыну, когда против него выступал боец его же школы.

— Когда два моих ученика выступают на одном чемпионате, я скрещиваю руки на груди. Так было, когда молодой Хабиб сражался с моим же учеником из Чеченской Республике. Был финал чемпионата. Основное время — ничья, дополнительное — ничья. Он смотрит на меня с надеждой, а я стоял, скрестив руки на груди. Хотя я понимал все и видел.

Отцу достаточно было сделать один жест — и победа оказалась бы в руках сына. Но Абдулманап отстранено смотрел, как поединок заканчивается поражением Нурмагомедова. Судьи отдали чемпионский титул его сопернику, Хабиб был чудовищно расстроен.

— Я бросал его на все чемпионаты, где Хабиб постоянно проигрывал более маститым спортсменам. Он был силен, но в 17 лет быстро уставал, выдыхался. После поражений плакал от злости. Помню, как он подошёл ко мне и спросил: «Отец, зачем ты это делаешь? Я же всё время проигрываю». Но я хотел, чтобы он прошел через это. Только так вырабатывается характер. А недавно мы вспоминали с ним эти поражения, и сын согласился, что это был правильный выбор. Сказал, что так «наелся» унижения, что перестал проигрывать, — вспоминал Абдулманап Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «КП».

Абдулманап всегда поддерживал Хабиба, готовил анализ соперников и планировал подготовку перед боемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К СМЕРТИ»

За свою карьеру Абдулманап Нурмагомедов добился почти невозможного. Он воспитал 18 мировых чемпионов, а его сын стал сильнейшим бойцом UFC. Имя Нурмагомедова-старшего занесено в Книгу рекордов России, как тренера, воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо.

Он основал школу, которая дала дорогу в большой спорт сотням молодых людей. К нему съезжались именитые бойцы со всей России. А в UFC, благодаря команде Нурмагомедова, стали выделять особую «русскую» тактику ведения боя, через идеально выполненную борьбу и захваты.

Абдулманап Магомедович был полон амбиций и планов. Он надеялся помочь сыну завершить карьеру без единого поражения на профессиональном уровне. А ему на смену уже готовил Ислама Махачева, который должен был завладеть чемпионским поясом после Хабиба. И тогда можно было бы уходить на покой.

— Я хочу встретить старость с внуками, на берегу [моря], рассказывая им о том, что я в жизни считал главным, нужным, полезным. Вот это, я считаю, хорошая старость, — рассказывал Нурмагомедов-старший в одном из интервью. — Но ведь все может прекратиться уже завтра. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Мы должны быть готовы к тому, что сегодня или завтра нас могут понести хоронить. Мы должны быть готовы к этому. И ничего страшного в этом нет. Мы в мир приходим и уходим.

Легендарный тренер занесен в Книгу рекордов России — он подготовил 18 чемпионов мира!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал второй инсульт на фоне осложнений от перенесенного коронавируса. Полную историю трагической болезни, которой легендарный тренер пренебрег, вы можете почитать в статье «КП - Северный Кавказ».

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