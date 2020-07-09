«Не знаю, что Хабиб будет делать без отца»: тренер заявил о возможном завершении карьеры Нурмагомедова

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что примет любое решение дагестанского бойца после смерти отца. Даже если чемпион UFC захочет завершить свою карьеру. Ведь Абдулманап вносил огромный вклад в успехи сына.

— Сейчас очень сложно сказать, что будет дальше. Насколько Абдулманап влиял непосредственно на его выступления. Не знаю, что Хабиб будет делать без отца. Каждый раз, когда мы обсуждали соперников или тактику на бой, он отвечал, что они уже обсуждали план. Часто получалось, что отец уже говорил ему те вещи, которые хотел донести я, — заявил Хавьер Мендес в интервью MMA on SiriusXM.

По словам наставника, он имеет очень похожий подход к анализу оппонентов и построению тактики на бой. Что, в итоге, может быть крайне позитивным фактором, ведь Нурмагомедову не придется менять свой фирменный стиль, принесший ему столько блестящих побед.

Однако Мендес понимает, что сейчас Хабибу нужно время, чтобы пережить горе и принять решение по поводу боя с Джастином Гэтжи, запланированном на сентябрь. И по поводу продолжения карьеры.

— Если он захочет драться — я с ним. Если он не захочет — я с ним. Если он решит закончить карьеру, я пойму и буду поддерживать его. Если захочет продолжать — я с ним! Я буду поддерживать этого человека, что бы не случилось. Я должен быть за его спиной, я должен быть его опорой в это трудное время, — заявил Мендес.

Отец и тренер легендарного дагестанца Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап Нурмагомедов тренировал сына с двух лет и был главным творцом его успеха на международной арене. Подробнее о том, как великий тренер воспитал чемпиона UFC и почему Хабиб никогда не проигрывает — в интервью «КП - Северный Кавказ» с Абдулманапом Нурмагомедовым.

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