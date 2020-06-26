Стало известно когда состоится бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Дату и турнир назвал менеджер дагестанского спортсмена Али Абдель-Азиз. Бойцы оспорят право обладания чемпионским поясом в легком весе на UFC 253 в Абу-Даби. Турнир будет проведен 19 сентября 2020 года.

— Команда Хабиба выступит на UFC 253 в Абу-Даби, — написал Абдель-Азиз в Stories.

Вопросом когда состоится титульный бой Хабиб — Гэтжи задавались все фанаты. Но даже сейчас точная дата боя пока официально не подтверждена промоушеном. Однако отметим, что и представители UFC, и сторона Нурмагомедова подчеркивали: идеальным вариантом они видят сентябрь. Поединок за чемпионский титул гарантировано станет хедлайнером турнира, однако подтверждение от UFC и официальный анонс стоит ждать чуть позже.

Напомним, что предыдущий титульный бой Хабиба сорвался из-за пандемии коронавируса: чемпион оказался заперт в России после закрытия границ, своевременно вернуться в США тоже оказалось невозможным.

Стечение обстоятельств выбило из чемпионской гонки, казалось, главного и самого неудобного соперника для Нурмагомедова. Многие считали Тони Фергюсона тем бойцом, который сможет свергнуть Хабиба с пьедестала. Но Джастин Гэтжи, заменивший дагестанца в апрельском бою, сотворил сенсацию, без шансов победив «Эль Кукуя». И подняв над головой пояс временного чемпиона, дающий путевку в бой против самого Хабиба.

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