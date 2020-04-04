2020-04-04T21:48:13+03:00
Спорт

Стало известно сколько Хабиб Нурмагомедов заработал за карьеру

Абдулманап Нурмагомедов побеседовал с миллиардером Игорем Рыболовлевым о состоянии сына и заработках бойцов MMA
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб заработал за карьеру порядка 100 млн долларовХабиб заработал за карьеру порядка 100 млн долларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Назван размер состояния Хабиба Нурмагомедова. За свою блестящую карьеру дагестанец заработал порядка 100 миллионов долларов. Об этом рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов в беседе с миллиардером Игорем Рыболовлевым.

Беседа, в первую очередь, касалась заработков спортсменов в Дагестане и в UFC. По словам Нурмагомедова-старшего, Хабиб начал свою карьеру, заработав за первый бой 8+8 (за победу — ред.) тысяч долларов. Ну а теперь действующий чемпион получает 8 миллионов долларов за бой — столько ему заплатили за схватку с Дастином Порье. Кроме того, бойцы с мировым именем получают часть от продажи прав на трансляцию боя. То есть окончательная сумма заработка за бой куда выше.

— Я считаю, что всё это нормально. У нас, у меня в зале, бойцам постоянные деньги платят спонсоры. Это порядка 50 тысяч рублей. Таких спортсменов у меня 14. Потом ты можешь попасть в UFC и получать там по четыре-шесть средних зарплат США. Ну а дальше всё зависит от того, какой ты боец, — рассказывает отец и тренер Хабиба.

Карьера Нурмагомедова в UFC сложилась блистательно. Дагестанец провёл для промоушена 12 поединков. В каждом одержал победу.

— Обычно спортсмену после пяти поединков дают претендентский, а потом титульный бой. Нам пришлось ждать этого почти десять боёв. Однако мы доказали, что лучшие. Сейчас нам осталось ещё 2-3 боя. И пора будет уходить, — считает Нурмагомедов-старший.

Конечно, не обошлось в беседе без вопроса о состоянии Хабиба, заработанном за карьеру в смешанных единоборствах. Абдулманап Нурмагомедов не стал отвечать прямо, однако всё же раскрыл, что сумма находится в районе 100 миллионов долларов.

— Нет, не 50. Мало. 100? Пожалуй это реально. Где-то в районе 100 миллионов долларов, — нехотя рассказал отец и тренер чемпиона.

Напомним, следующим поединком дагестанца должен был стать бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Однако из-за пандемии коронавируса поединок на грани отмены. UFC до сих пор не может найти место для проведения турнира. Да и сам дагестанец вряд ли сможет на него приехать, ведь границы России и большинства других стран закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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