«Убей его!»: опубликовано уникальное видео взрывной реакции секундантов Хабиба на бой с Конором

— Убей его! Убей! Убей его, *****! Давай, давай! — голос брата Абубакара Нурмагомедова с крика срывался на хрип. Будучи секундантом, он не подсказывал Хабибу. Он болел, он сходил с ума от ненависти к Конору и заряжал чемпиона безумной энергией.

Как болели за Хабиба в «главном бою тысячелетия»? Как тренеры пытались подсказать Конору? Как сходили с ума дагестанские друзья чемпиона? Удивительные кадры опубликованы английским изданием Sport Bible.

"Убей его, ***": команда Хабиба подсказывает в бою с Конором.

На кадры ролика попали самые яркие эмоции секундантов. Отметим, что тренеры ирландца были очень сдержаны и комментировали бой по существу: давали советы по ударам, технике, движению, беспокоясь за подопечного только во время борьбы.

Друзья Нурмагомедова показали себя во всей красе. Ислам Махачев и брат Абубакар Нурмагомедов следили за каждым движением, инстинктивно наклоняясь, когда чемпиону нужно было уходить от ударов, и подаваясь вперед во время выпадов и тейкдаунов своего фаворита. Тренеру Хавьеру Мендесу то и дело приходилось успокаивать подопечных, чтобы хоть как-то докричаться до бойца.

Напомним, что противостояние было не только спортивным, но и глубоко личным. Чтобы подогреть интерес к поединку Конор использовал самые беспринципные способы: оскорблял семью и религию дагестанского чемпиона, насмехался над ним и, по слухам, даже искал компромат на него за большие деньги. В результате ирландец добился от Хабиба настоящей, леденящей душу ненависти — этим и обусловлена такая реакция друзей чемипона.

Этим же была обусловлена неадекватная реакция дагестанца на победу — после болевого в четвертом раунде Хабиб буквально сорвался с цепи. По собственным признаниям, Конора ему просто не хватило, чтобы выплеснуть весь накопившийся негатив. Поэтому поединок закончился прыжком через сетку и битвой в зрительском зале. За которую Нурмагомедов получил заслуженный штраф.

Отметим, что на данный момент дальнейшее продолжение карьеры Хабиба под вопросом — менеджер дагестанца предложил Джастину Гэтжи сразиться с Конором Макгрегором вместо Нурмагомедова. Вероятно, после смерти отца чемпион как минимум возьмет длительную передышку.

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— Убей его! Убей! Убей его, *****! Давай, давай! — голос брата Абубакара Нурмагомедова с крика срывался на хрип. Будучи секундантом, он не подсказывал Хабибу. Он болел, он сходил с ума от ненависти к Конору и заряжал чемпиона безумной энергией (подробности).

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