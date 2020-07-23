20 дней молчания: Хабиб впервые заговорил о смерти отца

Хабиб впервые прокомментировал смерть отца Фото: REUTERS

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Полную печали публикацию он разместил на своей странице в Instagram.

— Мне тебя будет не хватать, Отец! Ты был мне и отцом, и другом, и братом, и тренером в одном лице. Именно ты научил меня практически всему, что я знаю и умею. Надеюсь, ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха, — написал чемпион после 20-дневного молчания

Абдулманап Нурмагомедов учил Хабиба борьбе и прививал любовь к спорту с 2-х лет. Сын стал самым успешным учеником великого тренера, воспитавшего больше 20 мировых чемпионов. Именно Абдулманап Магомедович занимался тактической подготовкой спортсмена к каждому бою. Его уважали даже самые заклятые враги дагестанца.

Легендарный тренер скончался на 58 году жизни от осложнений на сердце, вызванных коронавирусной инфекцией. Два инсульта подорвали его здоровье и убили Абдулманапа Нурмагомедова. Его похоронили в родном селе Кироваул, который вскоре, по воле жителей, будет переименован в Манап.

«Комсомолка» предлагает познакомиться с биографией легендарного тренера и его интервью, в котором он раскрыл уникальные секреты воспитания чемпионов.

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