Село в Дагестане назовут именем скончавшегося отца Хабиба

7 Июль 2020 2020-07-07T13:18:13+03:00

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Именем скончавшегося отца Хабиба Нрумагомедова могут назвать село в Кизилюртовском районе Дагестана. Кироваул, в котором Абдулманап Нурмагомедов провел большую часть жизни, могут переименовать в Манап.

— Сейчас у нас траур. Приезжают люди со всей России, ученики, чтобы выразить дань уважения великому тренеру, — рассказывает глава села Магомедрасул Давудов. — Позже будет сход жителей, будем решать вопрос. Насколько я понимаю, подавляющее большинство поддерживает эту идею.

Напомним, легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля после второго инсульта на фоне коронавируса. Отцу Хабиба было 57 лет. С биографией великого наставника и уникальной методикой подготовки чемпионов вы можете познакомиться в публикациях «КП - Северный Кавказ».

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ИСТОЧНИК KP.RU