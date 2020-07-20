2020-07-20T12:00:14+03:00
Спорт

Названы дата и место боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Поединок состоится в ОАЭ
Варвара АНТОНОВА
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент UFC Дана Уайт сказал, где и когда состоится следующий поединок Хабиба Нурмагомедова. По словам функционера, титульный бой пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), на "Бойцовском острове". Чемпион UFC в легком весе встретится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.

- Хабиб будет следующим. Все крупные события, такие как бой чемпиона и первого претендента, пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, - приводит слова президента UFC "The National".

Изначально поединок хотели провести в сентябре. Планы пришлось поменять из-за смерти отца и тренера Хабиба - Абдулманапа Нурмагомедова. Мужчина скончался 3 июля из-за инсульта. Со слов Уайта, долгое время он не решался даже начинать разговор со спортсменом о следующем бое.

Хабиб о ситуации и причинах отмены боя с Тони Фергюсоном.

Отметим, что Нурмагомедов провел в рамках смешанных единоборств 28 боев и ни разу не проиграл. Последний поединок, в котором он должен был биться с Тони Фергюсоном, отменили из-за коронавируса. Вместе Хабиба с американцем встретился тот самый Джастин Гэтжи, который в середине пятого раунда положил соотечественника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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