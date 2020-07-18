2020-07-18T19:24:07+03:00
Спорт

Агент раскрыл, как сложится карьера Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца

Спортсмен проведет бой до конца 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Хабиб и Абдулманап НурмагомедовыХабиб и Абдулманап НурмагомедовыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В последние недели в сети стали появляться сообщения о том, что Хабиб Нурмагомедов завершает карьеру. Чемпион UFC в легком весе якобы не смог перенести смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова. Однако агент спортсмена Али Абдель-Азиз заявил интернет-порталу TMZ, что тот никуда не уходит.

- Сердце Хабиба разбито, но, в конце концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте, - сказал представитель бойца.

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Нурмагомедов, скорее всего, встретится с Джастином Гэтжи. Их поединок должен пройти до конца 2020 года, считает Али Абдель-Азиз. Сейчас американец обладает временным титулом, который он получил после победы над Тони Фергюсоном.

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- Мы видим, что Джастин Гэтжи сделал со своим последним противником. Он доминировал над Тони Фергюсона, он заставил его выглядеть слабым, - сказал Абдель-Азиз.

Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт после смерти Абдулманапа выразил Хабибу соболезнование. Функционер подчеркнул, что пока не обсуждаем с Нурмагомедовым возможный бой с Гэтжи - дагестанцу нужно время, чтобы прийти в норму, уверен Уайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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