Агент раскрыл, как сложится карьера Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца

18 Июль 2020 2020-07-18T19:24:07+03:00

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В последние недели в сети стали появляться сообщения о том, что Хабиб Нурмагомедов завершает карьеру. Чемпион UFC в легком весе якобы не смог перенести смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова. Однако агент спортсмена Али Абдель-Азиз заявил интернет-порталу TMZ, что тот никуда не уходит.

- Сердце Хабиба разбито, но, в конце концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте, - сказал представитель бойца.

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Нурмагомедов, скорее всего, встретится с Джастином Гэтжи. Их поединок должен пройти до конца 2020 года, считает Али Абдель-Азиз. Сейчас американец обладает временным титулом, который он получил после победы над Тони Фергюсоном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

- Мы видим, что Джастин Гэтжи сделал со своим последним противником. Он доминировал над Тони Фергюсона, он заставил его выглядеть слабым, - сказал Абдель-Азиз.

Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт после смерти Абдулманапа выразил Хабибу соболезнование. Функционер подчеркнул, что пока не обсуждаем с Нурмагомедовым возможный бой с Гэтжи - дагестанцу нужно время, чтобы прийти в норму, уверен Уайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU