Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: дата и время. Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, когда пройдет самый ожидаемый поединок MMA 2020 года. Дагестанский чемпион встретится с претендентом на пояс 24 октября. Точное время пока неизвестно. Однако, вероятнее всего, фактически поединок стартует за полночь 25 октября по мск.

— Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи состоится вне зависимости от обстоятельств, — заверил фанатов босс UFC. — Но из-за смерти отца Хабиба мы были вынуждены изменить планы (изначально бой должен был состояться 19 сентября, — ред.). Посоветовавшись с ним, мы приняли окончательное решение о том, когда бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Он состоится 24 октября.

На официальном сайте UFC не подробностей по ближайшим турнирам. Однако известно, что Нурмагомедов должен встретиться с Гэтжи на UFC Fight Island. Следовательно, поединок пройдет на сверхсовременной арене в столице ОАЭ Абу-Даби. Именно здесь Хабиб одержал свою последнюю победу над Дастином Порье.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Однако на этот раз в углу команды Нурмагомедова не будет его отца и тренера Абдулманапа Магомедовича. Легендарный наставник скончался из-за осложнений коронавирусной инфекции. Это стало тяжелейшим ударом для спортсмена — ходили даже слухи о возможном завершении карьеры. Но Хабиб решил продолжить дело отца во что бы то ни стало.

Отметим, что предыдущая защита пояса против Тони Фергюсона была перенесена из-за пандемии. А главный претендент, которого считали чуть ли не единственным бойцом, способным победить дагестанца, сенсационно проиграл Джастину Гэтжи. Теперь американец является обладателем временного чемпионского пояса и лелеет надежды заполучить настоящее чемпионство.

Сможет ли Хабиб справиться с эмоциями после гибели своего самого ближайшего друга и наставника и чего стоит Нурмагомедов без тактики отца — читайте в публикации «КП - Северный Кавказ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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