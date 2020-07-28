2020-07-28T18:19:33+03:00
Спорт

Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: дата и время

Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: дата и время, а также место проведения турнира. Ответ дал глава UFC Дэйна Уайт
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Джастином Гэтжи 24 октябряХабиб Нурмагомедов проведет бой с Джастином Гэтжи 24 октябряФото: Архив "КП"
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Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: дата и время. Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, когда пройдет самый ожидаемый поединок MMA 2020 года. Дагестанский чемпион встретится с претендентом на пояс 24 октября. Точное время пока неизвестно. Однако, вероятнее всего, фактически поединок стартует за полночь 25 октября по мск.

— Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи состоится вне зависимости от обстоятельств, — заверил фанатов босс UFC. — Но из-за смерти отца Хабиба мы были вынуждены изменить планы (изначально бой должен был состояться 19 сентября, — ред.). Посоветовавшись с ним, мы приняли окончательное решение о том, когда бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Он состоится 24 октября.

На официальном сайте UFC не подробностей по ближайшим турнирам. Однако известно, что Нурмагомедов должен встретиться с Гэтжи на UFC Fight Island. Следовательно, поединок пройдет на сверхсовременной арене в столице ОАЭ Абу-Даби. Именно здесь Хабиб одержал свою последнюю победу над Дастином Порье.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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Однако на этот раз в углу команды Нурмагомедова не будет его отца и тренера Абдулманапа Магомедовича. Легендарный наставник скончался из-за осложнений коронавирусной инфекции. Это стало тяжелейшим ударом для спортсмена — ходили даже слухи о возможном завершении карьеры. Но Хабиб решил продолжить дело отца во что бы то ни стало.

Отметим, что предыдущая защита пояса против Тони Фергюсона была перенесена из-за пандемии. А главный претендент, которого считали чуть ли не единственным бойцом, способным победить дагестанца, сенсационно проиграл Джастину Гэтжи. Теперь американец является обладателем временного чемпионского пояса и лелеет надежды заполучить настоящее чемпионство.

Сможет ли Хабиб справиться с эмоциями после гибели своего самого ближайшего друга и наставника и чего стоит Нурмагомедов без тактики отца — читайте в публикации «КП - Северный Кавказ».

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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Что происходит с человеком, когда он одновременно теряет отца, лучшего друга, ближайшего единомышленника и самого родного человека на земле? Со страшным ответом пришлось столкнуться чемпиону UFC, самому популярному россиянину в Instagram и за рубежом Хабибу Нурмагомедову (подробности).

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Названо имя последнего соперника в карьере Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, то Хабиб проведет ещё два поединка, а потом, вероятнее всего, завершит карьеру. Названо даже имя последнего соперника Нурмагомедова — с наибольшей вероятностью это будет Джордж Сен-Пьер. Хотя на этот бой также претендует Конор Макгрегор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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