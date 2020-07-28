Названо имя последнего соперника в карьере Хабиба Нурмагомедова
Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, то Хабиб проведет ещё два поединка, а потом, вероятнее всего, завершит карьеру. Названо даже имя последнего соперника Нурмагомедова — с наибольшей вероятностью это будет Джордж Сен-Пьер. Хотя на этот бой также претендует Конор Макгрегор.
— На данный момент у нас есть одна стопроцентно завершенная сделка — это бой с Джастином Гэтжи. Контракт подписан, поединок должен состояться в октябре. Однако есть последний бой, который должен стать 30-м в его карьере, — цитирует Дэйну Уайта ESPN.
Функционер признался, что хотел бы видеть реванш между Хабибом и Короном Макгрегором. Ирландец также мечтает заполучить этот бой: он готов трудиться и готов принять условия Нурмагомедова. Например, провести этот поединок в Москве, как мечтал покойный отец дагестанца Абдулманап Нурмагомедов.
Однако сам Хабиб настроен встретиться с кумиром своей юности — Джорджем Сен-Пьером. Несмотря на то, что канадец завершил карьеру, президент UFC готов сделать все для того, чтобы этот бой состоялся.
— Хабиб показал себя великолепно в спорте, показал себя мастером единоборств. Я уважаю его достижения и готов сделать все, что он захочет. Да, Конор хочет реванша, но если это будет последний поединок Хабиба, я пойду ему навстречу и организую бой с Джорджем Сен-Пьером, — заявил Дэйна Уайт.
Отметим, что 39-летний канадец глубоко уважает Нурмагомедова. Он заявлял, что готов возобновить карьеру только ради одного боя — боя с дагестанским чемпионом. Однако окончательное решение остается за самим дагестанцем.
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Названы дата и место боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Президент UFC Дана Уайт сказал, где и когда состоится следующий поединок Хабиба Нурмагомедова. По словам функционера, титульный бой пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), на "Бойцовском острове". Чемпион UFC в легком весе встретится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU