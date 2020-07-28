2020-07-28T11:56:21+03:00
Спорт

Названо имя последнего соперника в карьере Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC сообщил, что дагестанец собирается уйти из спорта после 30 побед
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: личная страница Хабиба Нурмагомедова в соцсетяхФото: личная страница Хабиба Нурмагомедова в соцсетях
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Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, то Хабиб проведет ещё два поединка, а потом, вероятнее всего, завершит карьеру. Названо даже имя последнего соперника Нурмагомедова — с наибольшей вероятностью это будет Джордж Сен-Пьер. Хотя на этот бой также претендует Конор Макгрегор.

— На данный момент у нас есть одна стопроцентно завершенная сделка — это бой с Джастином Гэтжи. Контракт подписан, поединок должен состояться в октябре. Однако есть последний бой, который должен стать 30-м в его карьере, — цитирует Дэйну Уайта ESPN.

Функционер признался, что хотел бы видеть реванш между Хабибом и Короном Макгрегором. Ирландец также мечтает заполучить этот бой: он готов трудиться и готов принять условия Нурмагомедова. Например, провести этот поединок в Москве, как мечтал покойный отец дагестанца Абдулманап Нурмагомедов.

Однако сам Хабиб настроен встретиться с кумиром своей юности — Джорджем Сен-Пьером. Несмотря на то, что канадец завершил карьеру, президент UFC готов сделать все для того, чтобы этот бой состоялся.

— Хабиб показал себя великолепно в спорте, показал себя мастером единоборств. Я уважаю его достижения и готов сделать все, что он захочет. Да, Конор хочет реванша, но если это будет последний поединок Хабиба, я пойду ему навстречу и организую бой с Джорджем Сен-Пьером, — заявил Дэйна Уайт.

Отметим, что 39-летний канадец глубоко уважает Нурмагомедова. Он заявлял, что готов возобновить карьеру только ради одного боя — боя с дагестанским чемпионом. Однако окончательное решение остается за самим дагестанцем.

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КСТАТИ

Названы дата и место боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт сказал, где и когда состоится следующий поединок Хабиба Нурмагомедова. По словам функционера, титульный бой пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), на "Бойцовском острове". Чемпион UFC в легком весе встретится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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