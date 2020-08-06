Стали известны подробности поножовщины в Парке Победы Ставрополя

Фото с места: очевидцы ЧП

Выяснились подробности поножовщины в Парке Победы Ставрополя. Накануне пользователи сети сообщили, что на центральной аллее повздорили двое мужчин. Один из участников драки получил семь ножевых ранений, рассказал "КП - Северный Кавказ" Максим - свидетель инцидента и один из спасителей пострадавшего.

Полиция на месте драки Фото: СОЦСЕТИ

- Встретились с друзьями в Парке Победы, - вспоминает Максим. - Видим с Тимуром [с другим героем истории - прим.ред], что какая-то разборка происходит. Хотели вмешаться, но решили, что лучше проследить, чем все закончится.

Молодые люди почуяли неладное, когда мужчина схватился за спину.

- Друг говорит: "Его, кажется, об бордюр ударили". Решили с Тимуром все-таки подбежать. Прикладываю руку к спине, а у него кровь фонтаном. И мы начали спасать.

Максим и Тимур первыми пришли на помощь мужчине. С ними была еще реаниматолог - "КП - Северный Кавказ" пытается выйти с ней на связь Фото: СОЦСЕТИ

Как уверяет Максим, они оказали стандартную помощь при ножевых ранениях. Наложили давящую повязку, льдом остановили кровотечение. Мимо проходящая девушка, которая оказалась реаниматологом, помогла пострадавшему вытянуть вперед ноги. В течение 30-35 минут они разговаривали с раненым, чтобы тот не потерял сознание. Ребята действовали слаженно - выяснилось, что они курсанты Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

- "Скорая" сработала быстро, мобильно. Как только приехали, сразу загрузили его. Мы сообщили все о пострадавшем, что смогли выведать у него. Это имя, возраст и другую информацию. Правда, не удалось узнать группу крови, - рассказал Максим в беседе с корреспондентом "КП - Северный Кавказ".

Из-за чего возник конфликт - точно не известно. В момент ссоры парни слышали обвинения, связанные с изменой. Пока раненому оказывали первую медицинскую помощь, с нападавшим ругался друг пострадавшего. Спустя 50 минут виновник инцидента ушел, но недалеко - его поймали полицейские.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники Управления МВД России по городу Ставрополю задержали одного из участников происшествия и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Пострадавший гражданин доставлен в медучреждение, - прокомментировали происшествие в пресс-службе МВД по Ставрополью.

Конфликт назвали "бытовым". Обстоятельства выясняются.