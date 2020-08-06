"Открыл глаза и ничего не видит": прохожие спасли мужчину с 7 ножевыми ранениями

Фото с места происшествия Фото: СОЦСЕТИ

В Парке Победы Ставрополя ночью завязалась драка, которая переросла в поножовщину. Один из участников конфликта Руслан, получив семь ударов ножом, мог скончаться на месте. Но ему повезло — рядом оказались сразу три медика. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" поговорил со спасителями и узнал, как они не давали пострадавшему умереть.

— Мы решили встретиться с другом в парке. Назначили место, шли по центральной аллее, — вспоминает Тимур Дотдаев. В парке он был с другим другом Максимом Фомивко. — И услышали крики позади. Кто-то угрожал кому-то, что убьет его, зарежет.

Парни решили не лезть "под горячую руку", опасаясь, что только раззадорят спорящих. Ударов ножом никто не видел. Когда пострадавший попятился назад, схватившись за спину, Тимур с Максимом подбежали к нему.

— Думали, может, упал и ударился об бордюр. В итоге я приложил руку к ране, и ее чуть оттолкнуло напором. Значит, рана глубокая, кровотечение сильное. Сам Руслан [имя жертвы - прим.ред] сказал, что его ударили семь раз.

Мужчину спасали подручными средствами. Из куртки какой-то девушки сделали жгут, приятель Максима и Тимура помчался за ледяной водой и льдом, а потом — в аптеку за бинтами. Как только молодые люди начали разбираться в ситуации, к месту происшествия подошла Мануш Акобян.

— Я гуляла с племянниками. Смотрю, что около грибка столпились люди. Думала, что там конкурсы какие-то или фотографируются с кем-то. Подошла поближе и увидела, что сидит человек в крови.

Мануш помогла раненому вытянуть ноги. Ребята останавливали кровь, бинтом перевязывали раны — и не давали мужчине отключиться. У него начал неметь язык, и пару раз он уже был готов потерять сознание.

— Когда язык начал твердеть, я заставила Руслана его высунуть. И мы стали держать язык. Если бы он провалился, пострадавший задохнулся бы. Но он держался бодро, шутил, веселился. Сказал: "Выживу - познакомимся", - со смехом вспоминает замужняя Мануш. — Мы держали его глаза открытыми, но он говорил, что ничего не видит.

— Есть слова-триггеры, на который человек, теряющий сознание, хорошо реагирует и просыпается, — рассказал Тимур. — В его случае это были разговоры о нападавшем.

Через 35 минут после вызова "Скорая" забрала Руслана в хорошем (для семи ножевых ранений) состоянии. До приезда специалистов он потерял около 700 мл крови.

— "Скорая" сработала быстро, мобильно. Как только приехали, сразу загрузили его. Мы сообщили все о пострадавшем, что смогли выведать у него. Это имя, возраст и другую информацию. Правда, не удалось узнать группу крови, — рассказал Максим в беседе с корреспондентом "КП - Северный Кавказ".

Полицейские тоже помогали в спасении мужчины. Они оттесняли зевак, создававший плотный круг - из-за этого пострадавший мог потерять сознание Фото: СОЦСЕТИ

Руслану повезло, что спасавшие его люди оказались медиками. Мануш долго работала медсестрой в Йошкар-Оле, в октябре переехала с мужем в Ставрополь. Максим и Тимур — уроженцы Ставрополья — учатся в Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург). Они контролировали ход спасения: отвергали бредовые идеи (например, промыть рану спиртом или перекисью), а также не давали увезти пострадавшего в больницу на обычной машине.

Мануш Акобян. Фото: предоставлено героем публикации

Максим и Тимур в Петербурге. Фото: предоставлено героем публикации

Максим и Тимур после спасения Фото: СОЦСЕТИ

Точная причина поножовщины пока не известна. Парни слышали только отрывки спора. "Мелькало слово измена", - говорит Максим. Очевидцы в комментариях уверяют, что речь шла о долге. Полиция сообщила, что это был "бытовой конфликт".

Нападавший задержан. Судьба пострадавшего пока не известна.