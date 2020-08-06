Жертва поножовщины в парке Ставрополя находится в тяжелом состоянии

Фото с места происшествия Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина, который попал в поножовщину в ставропольском парке, выжил. Руслан находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое. Об этом сообщил спаситель пострадавшего Максим Фомивко в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером 5 августа в Парке Победы. Максим вместе с другом Тимуром Дотдаевым увидел, как Руслан, держась за спину, пятится назад. Подбежав к нему, они заметили глубокие раны на теле мужчины. Парни начала спасение пострадавшего, к ним подключилась Мануш Акобян. Молодые люди смогли приостановить кровотечение и не дали пострадавшему потерять сознание. Позже выяснилось, что все три человека причастны к медицине: парни учатся в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, а девушка раньше работала медсестрой в Йошкар-Оле.

После того, как "Скорая" увезла раненого, о нем ничего не было известно. В беседе с корреспондентом "КП - Северный Кавказ" все спасители говорили о том, что хотели бы узнать, как дела у Руслана.

- Многие спрашивают, выжил ли мужчина, - говорит Максим. - Выжил. Находится в тяжелом состоянии, но стабилен.

Руслан получил семь ранений в ходе "бытового конфликта". За полчаса он потерял около 0,7-1 литра крови. Точная причина конфликта не разглашается.

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