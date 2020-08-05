Из Парка Победы Ставрополя забрали мужчину с двумя ножевыми ранениями

Фото: паблик в Instagram Фото: СОЦСЕТИ

В Ставрополе из городского Парка Победы срочно госпитализировали мужчину с двумя ножевыми ранениями. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, прикладывая фото, и говорят официально в МВД по СК.

"КП-Северный Кавказ" связалась с представителем полиции Ставропольского края. Сказали, это был бытовой конфликт между двумя гражданами.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники Управления МВД России по городу Ставрополю задержали одного из участников происшествия и доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Пострадавший гражданин доставлен в медучреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - ответили в ведомстве.