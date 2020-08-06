$15 млрд за время пандемии: дагестанский олигарх Керимов стал богатейшим в России

Семья сенатора Сулеймана Керимова стала самой богатой в РФ Фото: "КП" Архив

Сын дагестанского сенатора Совета Федерации Сулеймана Керимова возглавил список самых богатых бизнесменов страны. Активы владельцев золотодобывающей компании «Полюс» за период пандемии выросли почти на $15 млрд. После очередного скачка акций на бирже состояние семьи Керимовых оценивается в беспрецедентные $24,7 млрд.

Впервые в истории рейтингов Forbes семья Керимовых возглавила рейтинг самых богатых людей России. С первого места был вытеснен владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чьи активы оцениваются в $24,6 млрд, хозяин НЛМК Владимир Лисин закрепился на третьей строчке с состоянием $21,9 млрд.

Отметим, что с конца 2019 года рейтинг богатейших людей претерпел существеннейшие изменения, что, в первую очередь, связано с пандемией коронавируса. Возглавлявший его газовый магнат и глава «Новатэка» Леонид Михельсон существенно потерял в активах. На первые строчки выбились добытчики золота, платины и других даров недр. И золотодобытчики оказались в самой выгодной ситуации.

Владельцем золотодобывающей компании «Полюс» является сын сенатора Саид Керимов

Владельцем контрольного пакета акций (76,84%, — ред.) золотодобывающей компании «Плюс» является сын сенатора, выпускник МГИМО 25-летний Саид Керимов. Его состояние оценивается в $25,6 млрд, однако в активе других членов семьи есть и долги. Поэтому общий актив семьи несколько меньше — $24,7 млрд.

На фондовой бирже с начала года цена золота выросла на 34% — до до $2043 за унцию, что и позволило Керимовым возглавить список. За период пандемии с марта 2020 года их состояние выросло более, чем вдвое — на $14,7 млрд.

Напомним, что сенатор Керимов связан со скандалом во Франции — его обвиняли в попытке уклонения от уплаты налогов при покупке ряда объектов недвижимости на Лазурном берегу. Якобы представитель сенатора занижал цену сделки по приобретению домов, тем самым недоплачивая деньги в казну Французской Республики. Позже все обвинения были сняты, а дело закрыто.

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