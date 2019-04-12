Сенатор из Дагестана Сулейман Керимов обеднел в 74 раза

Из сведений о доходах и недвижимости сенатора из Дагестана Сулеймана Керимова в 2018 году он заработал всего 37 млн рублей - это в 74 раза меньше, чем годом ранее.

В собственности Керимов указал треть квартиры площадью 53,5 квадратов, одну квартиру в пользовании, а также дорогстоящие иномарки "Mercedes-Benz S600" и "Mercedes Benz Maybach S600". Жена представителя Дагестана в верхней палате заработала за 2018-й 4 млн рублей и владеет автомобилями "BMW M760Li" - двумя, и "Mercedes-Benz S600".

Для сравнения, в 2017 году Сулейман Керимов указал в декларации рекордный среди сенаторов доход в 2,7 млрд рублей (в 229 раз больше, чем в 2016-м). Никакой собственности заграницей, включая виллы в Ницце, от уплаты налогов за которые его подозревали правоохранители Франции, он не указывал.

Напомним, в начале апреля сын сенатора и крупнейший акционер ведущей золотодобывающей компании России "Полюс" Саид Керимов заработал на бирже 390 млн долларов.