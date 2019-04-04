Сын дагестанского сенатора Сулеймана Керимова заработал 390 млн долларов на продаже акций

Держатель основного пакета акций одной из крупнейших в мире и ведущей в России золотодобывающей компании "Полюс" Саид Керимов продал на бирже 3,8% акций (5,13 млн штук) за 390 млн долларов. Согласно сообщению, размещенному на сайте Лондонской биржи, за одну акцию просили 76 долларов, а за глобальную депозитарную расписку (выпущенный банком-депозитарием сертификат, удостоверяющий право его владельца пользоваться выгодами от депонированных в этом банке ценных бумаг иностранного эмитента) - 38 долларов.

Все вырученные от сделки деньги останутся в структуре Керимова-младшего Polyus Gold International Limited (PGIL). Члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову бизнесмен приходится сыном. Теперь он владеет 78% акций и все равно остается держателем контрольного пакета.

Отметим, что "Полюс" является крупнейшим в России производителем золота. В минувшем 2018 году компания добыла 68 тонн драгоценного металла. Ее активы размещены в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях.

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