Чемпион Азии по вольной борьбе убит во время контртеррористической операции в Ингушетии

Фото: пресс-служба минспорта Кыргызстана / кадр оперативного видео НАК

В Ингушетии во время контртеррористической операции уничтожены два вооруженных бандита. По предварительной информации, один из погибших оказался известным спортсменом, чемпионом Азии по вольной борьбе. 25-летний Муслим Евлоев попытался оказать сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных органах республики, спецслужбы отрабатывали оперативную информацию, согласно которой в районе железнодорожного вокзала крупнейшего города Ингушетии — Назрани, могут скрываться боевики организации «Имарат Кавказ».

— Во время спецоперации член бандподполья попытался оказать сопротивление сотрудникам и был уничтожен. По предварительным результатам опознания, погибший — 25-летний Муслим Евлоев, — заявил собеседник «КП».

Перспективный молодой боец за свою карьеру завоевал три золотые и одну серебряную медаль на соревнованиях разного уровня. Он выступал за сборную Киргизии, где добился высшего результата. В 2017 году в Нью-Дели он стал серебряным призером, а в 2018 году в Бишкеке добрался до золотой медали на чемпионате Азии по вольной борьбе.

Напомним, что контртеррористическая операция прошла в Назнани и селе Сагопши в Ингушетии. В ходе КТО был задержан один член бандподполья и двое уничтожены. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики готовили теракты на территории республики. Во время обысков обнаружены оружие и взрывное устройство.

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