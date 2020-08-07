У олигарха с Кавказа, задолжавшего 8 млрд, забрали подаренный сыну особняк

Особняк семьи Деревых и предприниматель с сыном. Фото: Google Maps/соцсети

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал недействительным договор дарения, заключенный между Хаджи-Муратом и Алхасом Деревыми. Как стало известно «КП», в 2017 году известный на Кавказе бизнесмен, совладелец автомобильного завода «Дервейс» и нескольких других крупных компаний, подарил сыну недвижимость и землю. По договору дарения Алхасу досталось три земельных участка площадью больше 4,3 тысячи квадратных метра и жилой дом в 986 квадратов. С иском о расторжении этой сделки в суд обратился конкурсный управляющий банкротящихся активов Дерева. Он заявил, что подарок нанес вред интересам кредиторов бизнесмена и был сделан в так называемый «период подозрительности», то есть в течение трех лет до банкротства. Суд обязал Дерева вернуть имущество в так называемую «конкурсную массу».

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Хаджи-Мурат Дерев — известный на Кавказе человек. Он занимался производством минеральной воды, машин, мясных и швейных изделий, мебели, а также организовывал пассажирские перевозки. В 2019 году суд признал его банкротом. Общая сумма его долгов перед разными компаниями и банком оценивается судом больше чем в 8 млрд рублей.

Кроме того, против Дерева было возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов на 319 млн рублей. Сам он объявлен в розыск и, как пишут СМИ, скрывается в Лондоне.

Председатель правления банка-кредитора компаний Дерева Дмитрий Пожидаев заявил, что семья бизнесмена живет в элитном районе Лондона и ведет роскошный образ жизни.

Отметим, что это не первая сделка Хаджи-Мурата Дерева, которую отменил Арбитражный суд. Ранее были признаны незаконными его переводы денег на счета жены. Бизнесмен отправлял супруге баснословные суммы: к примеру, 21 апреля 2017 года женщина получила от мужа 1,7 млн евро или 99,3 млн рублей. В общей сложности ей было перечислено 147,2 млн рублей. По мнению финансового управляющего банкротящихся активов, переводы, как и дарение дома с землей, были совершены "в период подозрительности", то есть в течение трех лет до банкротства Дерева.