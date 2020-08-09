Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 9 августа 2020: в магазинах и на рынках введен масочный режим

Всего болезнь победили 6321 жителя края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 9 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По состоянию на утро 9 августа на Ставрополье обнаружили 9136 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 137 новых пациентов и выписали 179. Всего болезнь победили 6321 ставропольца.

К несчастью, 142 человека умерли от инфекции. За последние сутки скончались еще два человека. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Кстати, в Ставрополе 8 августа в комплексе «Городской рынок» прошел рейд с участием правоохранителей, казаков, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Все эти следили за тем, что продавцы и покупатели рынка соблюдали масочный режим.

А также соблюдали обязательное социальное дистанцирование. В итоге проверяющие составили несколько административных протоколов. Эти материалы отправят в суд.