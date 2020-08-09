В Ставрополе выявили нарушителей масочного режима на рынке

Теперь маски будут носить сотрудники и посетители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 8 августа в комплексе «Городской рынок» прошел рейд с участием правоохранителей, казаков, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Все эти следили за тем, что продавцы и покупатели рынка соблюдали масочный режим.

А также соблюдали обязательное социальное дистанцирование. В итоге проверяющие составили несколько административных протоколов. Эти материалы отправят в суд.

Индивидуальным предпринимателям за нарушение придётся заплатить от 20 до 50 тысяч, а юридические лица за несоблюдение действующих в Ставропольском крае ограничительных мер будут наказаны штрафом от 100 до 300 тысяч рублей.

За пренебрежение мерами предосторожности для ставропольцев предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим. Теперь маски будут носить сотрудники и посетители. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставрополья от 6 августа 2020 года.

Также в документе речь идёт об обязательном соблюдении социальной дистанции.