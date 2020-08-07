В магазины и на рынки Ставрополья не будут пускать покупателей без масок

В том числе путем нанесения специаль­ной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим. Теперь маски будут носить сотрудники и посетители. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставрополья от 6 августа 2020 года.

Также в документе речь идёт об обязательном соблюдении социальной дистанции.

Теперь продавцы имеют право не пропускать и не обслуживать покупателя без маски.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье соцработники края за период пандемии получили почти 4 тысячи дополнительных федеральных выплат на общую сумму около 8,5 млн рублей.