Соцработникам Ставрополья выплатили около 8,5 млн рублей за труд в условиях пандемии

Эти средства полагаются работникам, которые трудились в условиях полной изоляции внутри социальных стационарных учреждений и оказывали социальные услуги проживающим в них людям Фото: Анастасия Осипова

На Ставрополье соцработники края за период пандемии получили почти 4 тысячи дополнительных федеральных выплат на общую сумму около 8,5 млн рублей. Об этом сообщило региональное министерство труда и социальной защиты населения.

Эти средства полагаются работникам, которые трудились в условиях полной изоляции внутри социальных стационарных учреждений и оказывали социальные услуги проживающим в них людям.

Кроме того, в соответствии решением Правительства РФ Ставрополью выделены около 9,5 млн рублей на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений не в стационарных организациях, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 104 человека. Число зараженных достигло 8999. За сутки скончались три пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 172 челова.

За сутки число выписанных из-под меднаблюдения увеличилось на 90 человек. А за весь период в крае от коронавируса выздоровели 6172 пациента, это 68% от общего числа заболевших.

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