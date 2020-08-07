В Ставрополе развернутся пять ярмарок выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В субботу, 8 августа в Ставрополе развернутся три ярмарки выходного дня. А на следующий день, 9 августа ставропольцы смогут приобрести продукты от местных производителей на двух ярмарках.

Так, жителям краевого центра представят сезонные фрукты и овощи, бакалейные товары, рыбу, выпечку, молочную продукцию и так далее. Администрация города оповещает, что в субботу ярмарки пройдут по адресам: ул. Васякина 35\1, ул. Лазо, 127, ул. Ленина, 74.17. А 9 августа: ул. Объездная, 12, ул. Серова, 466.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным синоптиков, 7 августа, на Ставрополье будет жаркая без осадков погода. Так, столбики термометров поднимутся 33, 38 градусов. Выходные 8,9 августа также будут жаркими, сухими и ветреными.

Желающим прогуляться, советуют надевать головные уборы, пить больше воды, не забывать принимать лекарства.