С начала недели на Ставрополье несколько расширили охват тестированием, которое помогает выявлять новые случаи заражения. Всем заболевшим оказывается медпомощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 104 человека. Число зараженных достигло 8999. За сутки скончались три пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 172 челова.

За сутки число выписанных из-под меднаблюдения увеличилось на 90 человек. А за весь период в крае от коронавируса выздоровели 6172 пациента, это 68% от общего числа заболевших.

С начала недели на Ставрополье несколько расширили охват тестированием, которое помогает выявлять новые случаи заражения. Всем заболевшим оказывается медпомощь.

- Но, несмотря на все усилия врачей, вирус иногда оказывается сильнее. За день в крае зафиксировано три новых смертельных исхода. Соболезную родным и близким скончавшихся пациентов ,- обратился губернатор к землякам.