«Чечня — мечты сбываются!»: Кадыров показал блогерам кортеж бронированных лимузинов Aurus

Блогеры осматривают бронированные лимузины отечественного производства Aurus. Фото: кадр видео

Рамзан Кадыров провел встречу с популярными блогерами в Чечне. Звездам соцсетей показали красоты республики, дали пострелять из автоматов и винтовок, а также показали люкс-кортеж бронированных лимузинов Aurus. Подробностями встречи в своем Instagram поделился сам чеченский лидер.

— В воскресенье я встретился в Грозном с группой популярных российских блогеров. Ребята освещают широкий спектр тем на интернет-ресурсах — от обзора видеоигр до новостей мирового автопрома. У нас состоялся очень содержательный и занимательный разговор за чашкой ароматного чая в одном из столичных ресторанов. Мы обсудили самые разные события и явления — от автомобилей до новейшей истории, — пишет глава Чечни.

Беседа получилась откровенной и изобиловала сюрпризами. Так, Кадыров позвонил по видеосвязи Тимати, чтобы дать одному из гостей прочитать звезде хип-хопа свой рэп про Чечню и Грозный. Чуть позже известный автоблогер Эрик Давидыч заговорил с Рамзаном Ахматовичем про машины.

— Я сделал нарезку для вас. Тут разные тачки, которые мы уже снимали, — попытался заинтересовать Кадырова блогер.

— А у меня есть вам показать те, которые вы еще не снимали, — с улыбкой ответил чеченский лидер.

— «Аурусы» есть?

— Будут. Сейчас поедем, — согласился Кадыров.

Увидев бронированные лимузины, блогеры обомлели. «Чечня — мечты сбываются», — с восторгом воскликнул кто-то из гостей. Правда, покататься на авто экстра-класса блогерам не позволили.

— В плане безопасности, в плане сопровождения лучше машин нет, — поделился мнением о бронированных Aurus глава Чечни. — Путин ездит на них, и такая колонна для него на Кавказе. Точно как у президента. Я не буду ездить на этих машинах. Первый раз вам показываю.

В Чечне блогеров ждала насыщенная программа. Гости оценили великолепие природы региона, посетили озеро Кезеной-Ам, местные мечети и постреляли из современного оружия на полигоне университета спецназа «РУС» в Гудермесе.

— Блогеры побывали в прекрасных уголках республики, осмотрели памятники природы и достопримечательности, ознакомились с бытом и культурой чеченского народа. И мне очень приятно, что они в общении со мной выразили восхищение увиденной картиной, признались в любви Чечне и высоко оценили созидательный труд местных властей и простых жителей! — резюмировал глава Чечни.

СПРАВКА «КП»

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж». Разработка велась институтом «НАМИ» с 2013 года. В 2018 году Aurus Senat был впервые представлен на инаугурации президента Владимира Путина. Гражданская версия, без брони, стоит порядка 18 миллионов рублей. Цена за бронированные автомобили президентского кортежа до сих пор не названа.

В 2018 году стало известно, что люкс-лимузины проданы вперед до 2021 года. В этом же году должно быть запущено производство бронированной модели на продажу.

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