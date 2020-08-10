«Как тебе такое, Илон Маск?»: Рамзан Кадыров испытал «Теслу»

Кадыров прокатился на знаменитом автомобиле компании Илона Маска. Фото: Reuters / личная страница Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров испытал знаменитый автомобиль Tesla во время встречи с блогерами в Грозном. Чеченский лидер не слишком высоко оценил электромобиль, отдав предпочтение бронированному лимузину отечественного производства Aurus. Подробностями встречи политик поделился в своем Instagram.

Известные блогеры посетили Чеченскую Республику по приглашению главы региона. После встречи и беседы в одном из кафе Грозного Кадыров продемонстрировал им российский бронемобиль-лимузин Aurus. В качестве ответной любезности известный блогер Эрик Давидыч предложил политику прокатиться на своем электромобиле Tesla.

— Это первая в истории «Тесла», которая сама от Москвы доехала до Грозного. Может прокатитесь, Рамзан Ахматович? — разрекламировал машину блогер.

Глава Чечни с удовольствием протестировал ходовые качества автомобиля. Однако похвастаться хорошими рекомендациями от политика знаменитый автомобиль не сможет.

— Если увидят, как я рядом стою, по-моему, эта компания может получить санкции, — рассмеялся Кадыров. — Лучше уж я себе Aurus возьму.

Подписчики главы Чечни оценили иронию политика, намекнувшего на введенные против него ограничения Госдепа. «Как тебе такое, Илон Маск?» — смеются пользователи.

После встречи с Рамзаном Кадыровым блогеров ждало увлекательное путешествие по республике. Гостям дали возможность пострелять из современных автоматов и винтовок, покататься на багги «Чаборз», а также провели экскурсии по красивейшим местам республики и великолепным мечетям.

— Блогеры прибыли в регионе в рамках автопробега «Москва — Грозный». За несколько дней они посетили гостиничный комплекс у берегов знаменитого озера Кезеной-Ам в высокогорном Веденском районе, уникальные мечети «Сердце Чечни» и «Гордость мусульман», Российский университет спецназа в Гудермесе и другие места. Время пролетело в одно мгновение. Я выразил благодарность за визит. Отметил, что мы всегда рады видеть их на гостеприимной чеченской земле, — резюмировал Рамзан Кадыров.

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