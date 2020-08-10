«Халк» из Чечни выиграл 100 тысяч рублей в споре со «Скалой»

Скрин-фото видео из соцсетей

«Чеченский халк» Асхаб Тамаев поспорил на 100 тысяч рублей с земляком Анзором «Скала», что сможет присесть, держа того на плечах.

Весит 30-летний двойник голливудской звезды Дуэйна «Скалы» Джонсона 124 кг. Казалось бы, похудевший до 98 кг «Халк» и удержать-то не сможет такого тяжеловеса. Все верили, что победа останется за Анзором, но результат шокировал:

Как видим из ролика, Асхаб не просто выиграл спор на 100 тысяч, но сумел сделать аж три повторения упражнения «приседание с отягощением».

«Тигр!», - пишут под видео. Но крайне удивленных не нашлось, многие стали замечать что Тамаев старается поддерживать интерес к себе странными роликами, спорами, розыгрышами и эстафетами.

«Скала» чаще показывает на камеру свои впечатляющие бицепсы и снимается в образе силача, способного протащить машину. Хотя иногда выступает и в коммерческих роликах как «борец с преступностью».

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