2019-06-05T16:10:58+03:00
Общество

Двойник "Скалы" Джонсона живет в Чечне

Анзор зубами гнет арматуру и соревнуется по силе с автомобилями [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Силача из Чечни тоже зовут сниматься в киноСилача из Чечни тоже зовут сниматься в киноФото: СОЦСЕТИ
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Пользователи соцсетей нашли в Чечне двойника американского рестлера Дуэйна "Скалы" Джонсона. Зовут качка Анзор Сулиманов, ему слегка за 30 лет. При сравнении фото что-то общее со звездой Голивуда у него и правда есть:

Мужчина может похвастаться невероятной силой Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина может похвастаться невероятной силойФото: СОЦСЕТИ

Ростом здоровяк из Чечни ниже Дуэйна, зато с весом 124 кг опережает 46-летнего актера и может похвастаться большим объемом бицепса.

Многие фото Анзора повторяют снимки Дуэйна Джонсона Фото: СОЦСЕТИ

Многие фото Анзора повторяют снимки Дуэйна ДжонсонаФото: СОЦСЕТИ

Как и Джонсон Анзор зовет себя "Скалой" и занятиям в тренажерном зале посвящает огромную часть времени. Почти на всех фото в соцсетях атлет красуется на фоне стоек с гантелями. Он и сам пишет: "Вся моя жизнь проходит в спортзале". Но, кроме выдающейся формы, Анзор может похвастаться невероятной силой и выносливостью. На странице в Instagram спортсмен выкладывает поразительные ролики.

Соревнуется с легковушками:

- Давно уже хотел посмотреть, на что способны 160 лошадей, чуть не разорвали, - подписал он видео.

Двойника "Скалы" Джонсона чуть не разорвало машинами в Чечне.

Держа в зубах, гнет арматуру:

anzor_skalaanzor_skala
Проверка качества арматуры))) #архив #берегитезубы
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Передвигает автомобили, точно они ничего не весят:

Силач из Чечни с легкостью передвигает автомобили .

И хотя работает чеченский двойник "Скалы" в спорткомплексе, его берут сниматься в кино в роли грозных громил:

Силач Сулиманов, кстати, знаком с известным "Чеченским халком" и выкладывает совместные с Асхабом Тамаевым видеозаписи.

Двойник Дуэйна Джонсона снялся в кино в Чечне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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