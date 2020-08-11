«После коронавируса развился рак»: Андрей Разин рассказал о состоянии солиста «Ласкового мая»

Александр Прико был вокалистом и клавишником в первом составе группы «Ласковый май». Фото: страница Андрея Разина в соцсетях

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал об осложнениях, развившихся после острой формы коронавируса у солиста первого состава легендарной группы 46-летнего Александра Прико. Его собираются переводить в онкологию из-за внезапно развившихся осложнений.

— Состояние здоровья нашего солиста и одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико — тяжелое. Я глубоко благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца. Им удалось вылечить его от коронавируса. Но на почве COVID-19 у него развивается рак легкого, — сообщил Андрей Разин в Instagram.

Солисты российской синти-поп группы из Оренбурга воспитывались в детском доме и с юного возраста курили. По словам продюсера, Юрий начал в шесть лет, Александр — в девять. Разин сокрушается, что не смог отучить их от пагубной привычки, которая способствовала развитию тяжелых осложнений.

Одной из причин развития осложнений стало пагубное пристрастие к курению. Фото: страница Андрея Разина в соцсетях

— Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов не слушали меня. И вот, теперь у Саши на почве коронавируса развивается рак ле гкого, потому что ле гкие — очень слабенькие. Несмотря ни на что, мы с Ленои — супругои Саши — сделаем все возможное, чтобы его спасти, — пообещал продюсер.

О госпитализации Александра Прико продюсер «Ласкового мая» сообщил в начале августа. Коронавирус нанес катастрофический урон организму вокалиста. Уже тогда врачи оценивали его состояние, как тяжелое.

Напомним, Прико воспитывался в Акбулакском детском доме и вслед за Юрием Шатуновым был переведён в интернат №2 города Оренбурга. В начале 1988 он переехал в Москву где стал клавишником и вокалистом группы «Ласковый май».

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