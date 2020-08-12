Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 12 августа 2020: «угроза инфекции пока не отступила»

На ставропольском курорте – Железноводске проходят рейды по соблюдению правил дезинфекции

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 12 августа 2020 года. Рассказываем актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатора Владимира Владимирова, на утро 12 августа в Ставропольском крае выявлено за все время уже 9594 случаев (+95 за сутки) заболевания.

Как уточняют в региональном Минздраве, в том числе 671 инфицированный ребенок. Победить болезнь смогли 162 человека за последние сутки. Всего в регионе выздоровели - 6582. Скончались от коронавируса 183 ставропольца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на ставропольском курорте – Железноводске проходят рейды по соблюдению правил дезинфекции.

Так, на курорте сформировали комиссию, куда вошли сотрудники Роспотребнадзора и администрации.

Они проверяют летние кафе-веранды, продуктовые магазины, рынок, предприятия, предоставляющие бытовые услуги – салоны красоты, мастерские. В Железноводске также регулярно мониторят цены на средства личной гигиены и индивидуальной защиты.