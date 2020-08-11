На Ставрополье в кафе, магазинах, на предприятиях проверяют соблюдение правил дезинфекции

В Железноводске также регулярно мониторят цены на средства личной гигиены и индивидуальной защиты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На ставропольском курорте – Железноводске проходят рейды по соблюдению правил дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на курорте сформировали комиссию, куда вошли сотрудники Роспотребнадзора и администрации.

Они проверяют летние кафе-веранды, продуктовые магазины, рынок, предприятия, предоставляющие бытовые услуги – салоны красоты, мастерские. В Железноводске также регулярно мониторят цены на средства личной гигиены и индивидуальной защиты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 6420 человек. А накануне выписаны еще 57.Лаборатории к 11 августа провели 319944 исследований на Cоvid-19.

В среднем за последнюю неделю выполняется 3126 тестов в день, охват тестированием составляет 112 человек на 100 тысяч населения.

В больницах и на дому сейчас находятся 4788 больных. Лечение в стационаре получают 646 пациентов: тяжелое течение болезни – у 75 человек, из них 22 – на аппаратах ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 362; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Летальным исходом за пандемию завершился 181 случай заболевания коронавирусом.