На Ставрополье почти 6,5 тысяч человек выздоровели от коронавируса

В медицинских организациях инфекционных койки, развернутые для медицинской помощи при коронавирусе, свободны на 77% Фото: Архив "КП"

На Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 6420 человек. А накануне выписаны еще 57.Лаборатории к 11 августа провели 319944 исследований на Cоvid-19. В среднем за последнюю неделю выполняется 3126 тестов в день, охват тестированием составляет 112 человек на 100 тысяч населения.

В больницах и на дому сейчас находятся 4788 больных. Лечение в стационаре получают 646 пациентов: тяжелое течение болезни – у 75 человек, из них 22 – на аппаратах ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 362; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Летальным исходом за пандемию завершился 181 случай заболевания коронавирусом.

Карантинные мероприятия прошли 49227 человек.

В медицинских организациях инфекционных койки, развернутые для медицинской помощи при коронавирусе, свободны на 77%. Реанимационные койки свободны на 72%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минхздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки заболело 111 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Число зараженных в регионе достигло 9499. Победить болезнь смогли 6420. За этот промежуток времени скончались 181 пациент.

Как сообщил губернатор Ставрополья, за сутки число снятых с медицинского наблюдения пациентов увеличилось на 57 человек. А в целом за весь период болезнь сумели преодолеть уже 6420 человек.