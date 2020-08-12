«Из калеки — в сорванца в стразах»: бездомный щенок из Ставрополя получил «финское гражданство»

Сегодня Победу зовут Эльзой. Фото: yupianimals

Щенка с раненой мордой и лапой нашли в кустах дети. Беспризорница, несмотря на серьезные травмы, убегала, пряталась, но даже звука не издала, когда ее взяли на руки. «Господи, куда же сунула свой нос? И такая безропотность», - жалели беспризорницу.

Все происходило у железной дороги в Ставрополе 9 мая — кроху символично назвали «Победа». Местные ветеринары постарались помочь — нос почистили и зашили. «Провалилась перегородка», - говорили врачи. Но лечение в Ставрополе не помогло — раны кровоточили, ткань и кость разрушались. Требовалась более серьезная помощь, которую отозвались оказать в клинике Санкт-Петербурга.

- Щенок с челюстно-лицевой травмой держится только на уколах и наших молитвах до отъезда, - писали волонтеры спустя 10 дней.

В конце мая Победу приняли волонтеры «Группы помощи животным-инвалидам и старикам Спб». И уже 2 июня ее отдали на операцию пластическому хирургу. «Пока, конечно, чихает, все заживает, но отек уже спадает» - делились общественники успехом в лечении. Но скоро пришлось оперировать еще раз, потому что нос завалился на бок и Победа дышала с большим трудом.

После травм заметен дефект, но он никого не смущает. Фото: yupianimals

Зато через месяц это был уже повзрослевший шкодливый пес, которому стали искать хозяина. Имя, кстати, пришлось сменить. «В быту неудобно было звать Победой, так что стала Эльзой», - признались волонтеры.

Вот в такого сорванца вымахала кроха. Фото: yupianimals

И уже скоро страдалица после неоднократных операций, тяжелой реабилитации, кучи курсов антибиотиков и других неприятностей обрела семью. И не где-то, а в Финляндии!

А так Победа ждала вместе с подружкой, когда же откроют границы, чтобы добраться в новый дом. Фото: yupianimals

- Победу решили взять еще месяц назад в семью с двумя детьми, но ждали, когда откроют границу после карантина. И вот свершилось! Победа дома в новом ошейнике со стразами. Удачи тебе, девчонка, ты заслужила. Дефект на мордочке после травмы остался, но это никого не смущает, - радуются волонтеры Ставрополя. - Из калеки — в сорванца в стразах!