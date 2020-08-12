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«Свекровь объясняет травмы инсультом»: на семью девушки, забитой до смерти мужем, написали заявление о клевете

В КБР мать подозреваемого доказывает, что сын и пальцем не тронул невестку, хотя врачи диагностировали смещение мозга, переломы и ушибы
Евгения СокореваЕвгения СокореваЕвгенияСокорева
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Без Алены растут двое дочерей

Без Алены растут двое дочерей

На семью избитой до смерти 28-летней Алены Батыровой из Чегема написали заявление о клевете. В полицию пожаловалась мать подозреваемого — супруга погибшей Аслана, который в приступе ревности, по данным следствия, и проломил матери своих детей голову. Как рассказала «КП-Северный Кавказ» сестра Алены Инна, после огласки чудовищной истории к ним пришел участковый. Сотрудник пояснил, что в адрес сестер, матери и дяди поступило заявление.

10 лет супруги прожили вместе

10 лет супруги прожили вместе

- Жанна, мать Аслана, обвинила нас во лжи, что мы оклеветали ее сына. Это она лгала про инсульт, когда Алену увезли в больницу. И считает, что ее сын и пальцем не трогал ее. Свекровь все травмы объясняет инсультом. Хотя медицинская экспертиза показала неестественную причину смерти. Та семья хочет нас напугать, не знаю зачем, - делится Инна. - Мама написала объяснительную. И сказала, что если кто-то снова придет из журналистов, снова расскажем все. Мы говорим правду. Нам нечего бояться.

Всем казалось, что супруги счастливы

Всем казалось, что супруги счастливы

Со слов семьи Алены, за месяц дело пока не сдвинулось с мертвой точки и возможный убийца — Аслан, так и остается под домашним арестом. Причем живет с двумя дочерьми, чью мать прилюдно избивал на улице.

Напомним, что история с истязанием матери двоих детей ревнивым мужем прогремела в середине июля. В Чегеме (Кабардино-Балкария) после 10 лет, казалось, счастливого брака, приступ ревности обернулся переломами, ушибами , закрытой черепно-мозговой травмой и смещением мозга для 28-летней Алены Батыровой. К ней приезжала «Скорая», но не забрала из-за отказа ее мужа. «Врач вколола «реланиум» и уехала», - говорили сестры Алены. 12 часов молодая мама пролежала дома без сознания. Медиков повторно вызвала свекровь, солгав им и близким Алены, что у невестки случился инсульт.

Свадебное фото супругов Батыровых

Свадебное фото супругов Батыровых

В больницу Алену привезли в коме — неделю пролежала под аппаратом ИВЛ. В итоге, несмотря на все усилия врачей, скончалась, так и не придя в сознание. Эксперты на вскрытии увидели, что смерть наступила не естественная — от болезни, а после побоев. Под подозрение попал муж Аслан, его задержали, допросили. А потом отпустили. Суд решил, что ему достаточно домашнего ареста, под которым он и находится сегодня. У следствия на этот счет жесткая позиция: «Оспариваем решение в Верховном суде. Мы настаиваем на лишении свободы», - заявил майор юстиции Мурат Багов, старший помощник руководителя cследственного управления по связям со СМИ.

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