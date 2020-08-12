«Свекровь объясняет травмы инсультом»: на семью девушки, забитой до смерти мужем, написали заявление о клевете

Без Алены растут двое дочерей

На семью избитой до смерти 28-летней Алены Батыровой из Чегема написали заявление о клевете. В полицию пожаловалась мать подозреваемого — супруга погибшей Аслана, который в приступе ревности, по данным следствия, и проломил матери своих детей голову. Как рассказала «КП-Северный Кавказ» сестра Алены Инна, после огласки чудовищной истории к ним пришел участковый. Сотрудник пояснил, что в адрес сестер, матери и дяди поступило заявление.

10 лет супруги прожили вместе

- Жанна, мать Аслана, обвинила нас во лжи, что мы оклеветали ее сына. Это она лгала про инсульт, когда Алену увезли в больницу. И считает, что ее сын и пальцем не трогал ее. Свекровь все травмы объясняет инсультом. Хотя медицинская экспертиза показала неестественную причину смерти. Та семья хочет нас напугать, не знаю зачем, - делится Инна. - Мама написала объяснительную. И сказала, что если кто-то снова придет из журналистов, снова расскажем все. Мы говорим правду. Нам нечего бояться.

Всем казалось, что супруги счастливы

Со слов семьи Алены, за месяц дело пока не сдвинулось с мертвой точки и возможный убийца — Аслан, так и остается под домашним арестом. Причем живет с двумя дочерьми, чью мать прилюдно избивал на улице.

Напомним, что история с истязанием матери двоих детей ревнивым мужем прогремела в середине июля. В Чегеме (Кабардино-Балкария) после 10 лет, казалось, счастливого брака, приступ ревности обернулся переломами, ушибами , закрытой черепно-мозговой травмой и смещением мозга для 28-летней Алены Батыровой. К ней приезжала «Скорая», но не забрала из-за отказа ее мужа. «Врач вколола «реланиум» и уехала», - говорили сестры Алены. 12 часов молодая мама пролежала дома без сознания. Медиков повторно вызвала свекровь, солгав им и близким Алены, что у невестки случился инсульт.

Свадебное фото супругов Батыровых

В больницу Алену привезли в коме — неделю пролежала под аппаратом ИВЛ. В итоге, несмотря на все усилия врачей, скончалась, так и не придя в сознание. Эксперты на вскрытии увидели, что смерть наступила не естественная — от болезни, а после побоев. Под подозрение попал муж Аслан, его задержали, допросили. А потом отпустили. Суд решил, что ему достаточно домашнего ареста, под которым он и находится сегодня. У следствия на этот счет жесткая позиция: «Оспариваем решение в Верховном суде. Мы настаиваем на лишении свободы», - заявил майор юстиции Мурат Багов, старший помощник руководителя cследственного управления по связям со СМИ.

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