Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 13 августа

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 13 августа. Рассказываем о количестве заболевших, выздоровевших и умерших в каждой территории региона. Данные взяты с официального сайта Роспотребнадзора Ставрополья.
1. Ставрополь - 1810 случаев, 1328 выздоровевших, 59 смертей;
2. Пятигорск - 687 случаев, 539 выздоровевших, 11 смертей;
3. Кисловодск - 501 случай, 437 выздоровевших, четыре смерти;
4. Георгиевский горокруг - 470 случаев, 353 выздоровевших, 10 смертей;
5. Нефтекумский горокруг - 445 случаев, 230 выздоровевших, 11 смертей;
6. Буденновский район - 435 случаев, 193 выздоровевших, семь смертей;
7. Минераловодский горокруг - 376 случаев, 269 выздоровевших, 11 смертей;
8. Кочубеевский район - 351 случай, 325 выздоровевших, семь смертей;
9. Шпаковский район - 332 случая, 137 выздоровевший, восемь смертей;
10. Невинномысск - 331 случай, 296 выздоровевших, пять смертей;
11. Ессентуки - 328 случаев, 286 выздоровевших, семь смертей;
12. Благодарненский горокруг - 307 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;
13. Предгорный район - 305 случаев, 212 выздоровевших, три смерти;
14. Изобильненский район - 275 случаев, 44 выздоровевших, четыре смерти;
15. Петровский район - 238 случаев, 147 выздоровевших, четыре смерти;
16. Левокумский район - 227 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;
17. Советский горокруг - 222 случая, 204 выздоровевших, смертей нет;
18. Ипатовский горокруг - 210 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;
19. Курский район - 194 случая, 50 выздоровевших, три смерти;
20. Арзгирский район - 175 случаев, 132 выздоровевших, смертей нет;
21. Туркменский район - 159 случаев, 122 выздоровевших, две смерти;
22. Железноводск - 158 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Степновский район - 154 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;
24. Труновский район - 148 случаев, 79 выздоровевших, одна смерть;
25. Кировский горокруг - 131 случай, 102 выздоровевших, две смерти;
26. Грачевский район - 126 случаев, 71 выздоровевший, смертей нет;
27. Новоселицкий район - 127 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;
28. Александровский район - 89 случаев, 72 выздоровевших, две смерти;
29. Апанасенковский район - 88 случаев, 69 выздоровевших, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 78 случаев, 47 выздоровевших, две смерти.
31. Андроповский район - 58 случаев, 50 выздоровевших, две смерти.
32. Красногвардейский район - 54 случая, 34 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 13 августа на Ставрополье зарегистрировали 9594 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6528 пациентов, скончались 183 больных.