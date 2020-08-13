Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 13 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 13 августа. Рассказываем о количестве заболевших, выздоровевших и умерших в каждой территории региона. Данные взяты с официального сайта Роспотребнадзора Ставрополья.

1. Ставрополь - 1810 случаев, 1328 выздоровевших, 59 смертей;

2. Пятигорск - 687 случаев, 539 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 501 случай, 437 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский горокруг - 470 случаев, 353 выздоровевших, 10 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 445 случаев, 230 выздоровевших, 11 смертей;

6. Буденновский район - 435 случаев, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 376 случаев, 269 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 351 случай, 325 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 332 случая, 137 выздоровевший, восемь смертей;

10. Невинномысск - 331 случай, 296 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 328 случаев, 286 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 307 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Предгорный район - 305 случаев, 212 выздоровевших, три смерти;

14. Изобильненский район - 275 случаев, 44 выздоровевших, четыре смерти;

15. Петровский район - 238 случаев, 147 выздоровевших, четыре смерти;

16. Левокумский район - 227 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;

17. Советский горокруг - 222 случая, 204 выздоровевших, смертей нет;

18. Ипатовский горокруг - 210 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 194 случая, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 175 случаев, 132 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 159 случаев, 122 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 158 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 154 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 148 случаев, 79 выздоровевших, одна смерть;

25. Кировский горокруг - 131 случай, 102 выздоровевших, две смерти;

26. Грачевский район - 126 случаев, 71 выздоровевший, смертей нет;

27. Новоселицкий район - 127 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

28. Александровский район - 89 случаев, 72 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 88 случаев, 69 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 78 случаев, 47 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 58 случаев, 50 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 54 случая, 34 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 13 августа на Ставрополье зарегистрировали 9594 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6528 пациентов, скончались 183 больных.